שר הביטחון כ"ץ אישר את חיסול רמטכ"ל החות'ים, שיבח את אמ"ן על המבצע והתחייב שישראל תפעל באותה נחישות נגד כל איום עתידי.

לאחר הודעת ארגון הטרור החות'י, בו הודה הארגון כי רמטכ"לו חוסל במהלך תקיפה ישראלית לפני שבועות – שר הביטחון ישראל כ"ץ משבח את פעילות צה"ל ומתחייב כי ישראל תפעל באותה נחישות מול כל איום עתידי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להודעת החות'ים ואישר למעשה את מעורבות ישראל במבצע שהביא לחיסול בכירים בהנהגת הארגון. לדבריו, "הרמטכ"ל החות'י, שהותקף במכת הבכורות העוצמתית בה סוכלה מרבית הצמרת החות'ית בתימן, מת מפצעיו ובכך הוא הצטרף אל חבריו מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום."

כ"ץ חשף כי ביקר בחמ"ל הייעודי שהוקם באמ"ן לטיפול באיומי החות'ים, והודה לראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר, ולצוותים שפעלו – וממשיכים לפעול – לסיכול איומים הנשקפים מכיוון תימן.

לדבריו, ישראל פעלה בתקופה האחרונה באופן נרחב כדי להסיר "איומים משמעותיים" שהגיעו מכיוון החות'ים, והוסיף כי "כך נעשה מול כל איום גם בעתיד". דבריו משדרים מסר חד וברור – ישראל לא תבליג על ניסיונות פגיעה, ותמשיך להפעיל כוח מדויק נגד ראשי ארגוני הטרור בכל זירה.