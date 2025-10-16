איך מוצאים שידור לחרדי שהוא במקרה גם חייל בצה"ל? ואיך הוא מתקבל בשכונה החרדית שלו? צפו בתעודת הזהות של ישראל, משתתף ב"ווארט", שגם הוא מחפש לו אהבה

תוכנית השידוכים למגזר החרדי, "ווארט" חוזרת לעונה חדשה. במוצ"ש הבא, 25.10, התוכנית חוזרת לשידור ברשת 13. אחד מהמועמדים של התוכנית הוא ישראל, חייל חרדי, שמספר שהוא דווקא מתקבל בהרבה אהבה בשכונה החרדית שלו. הוא מחפש אישה "מושלמת". האם התוכנית תעזור לו למצוא את שאהבה נפשו?

צפו בהצצה לתעודת הזהות של ישראל:

הפרק הראשון של העונה החדשה של התוכנית "ווארט" צפוי לעלות במוצאי שבת הבא, ב-25 באוקטובר, בערוץ 13. הצטרפו וצפו בפרק כדי להכיר את ישראל והמועמדים הנוספים.