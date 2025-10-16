תוכנית השידוכים למגזר החרדי, "ווארט" חוזרת לעונה חדשה. במוצ"ש הבא, 25.10, התוכנית חוזרת לשידור ברשת 13. אחד מהמועמדים של התוכנית הוא ישראל, חייל חרדי, שמספר שהוא דווקא מתקבל בהרבה אהבה בשכונה החרדית שלו. הוא מחפש אישה "מושלמת". האם התוכנית תעזור לו למצוא את שאהבה נפשו?
צפו בהצצה לתעודת הזהות של ישראל:
הפרק הראשון של העונה החדשה של התוכנית "ווארט" צפוי לעלות במוצאי שבת הבא, ב-25 באוקטובר, בערוץ 13. הצטרפו וצפו בפרק כדי להכיר את ישראל והמועמדים הנוספים.
