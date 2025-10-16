מספר ימים אחרי חזרם מהשבי, התאומים גלי וזיוי ברמן חושפים פרט דרמטי על עצמם, אותו הם הסתירו במהלך כל ימי שהותם בשבי חמאס

עם חזרתם של החטופים ביום שני האחרון, מתחילים להתברר פרטים חדשים על שהותם בשבי ועל תפקידם קודם החטיפה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף את היותם של החטופים בר קופרשטיין ורום ברסלבסקי חיילי צה"ל, הם נחטפו מהנובה בבגדים אזרחיים ועל כן דבר היותם חיילי צהל הוסתר. כעת (חמישי) פורסם 'ישראל היום' כי גלי וזיו ברמן מכפר עזה חושפים כי גם הם היו לוחמים לשעבר. זאת לאחר שהותר לפרסם שאמילי דמארי חברתם הייתה קצינה במג"ב.

במימון המונים שפתחה משפחתם נכתב: "גלי וזיוי ברמן, התאומים מכפר עזה, הלוחמים לשעבר שנחטפו מביתם בשבעה באוקטובר, חזרו אלינו אחרי יותר משנתיים בשבי החמאס. בחושך, בבדידות, בתחושה של לא-נודע. עכשיו הם שוב על אדמת ישראל. הם כאן, אבל הדרך אל החופש האמיתי רק מתחילה עכשיו". עוד כתבו: "שנתיים, 738 ימים אם לדייק. כך נראית נצחיות כשעוברת בכל רגע, בכל נשימה 40 מטר מתחת לאדמה".