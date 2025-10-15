אתמול מלאו 31 שנים לניסיון החילוץ של נחשון וקסמן הי"ד חייל עורב גולני. הוא נרצח בידי מחבלי חמאס ובפעולה נהרג גם סרן ניר פורז מפקד בסיירת מטכ"ל

היום בהיסטוריה. יום אחרי שעשרים החטופים החיים חזרו הביתה לאחד הימים המרגשים שהיו במדינה, עלינו לזכור את כל מי ששילם את המחיר היקר מכל למען הערך הנשגב של הרעות שלא משאירים אחים מאחור.

אתמול 14.10.1994 התבצע ניסיון החילוץ של נחשון וקסמן ז"ל חייל עורב גולני שנחטף ביום ראשון 9.10 על ידי החמאס לבית מבוצר בכפר ביר נבאללה שבפאתי ירושלים ובמרחק 1.5 ק"מ מביתו של נחשון.

ביום שישי החליט הרמטכ"ל אהוד ברק ובאישורו של שר הבטחון וראש הממשלה יצחק רבין על הפעולה. בשעה 19:00, עם רדת החשיכה, הגיע כוח של סיירת מטכ"ל בפיקודם של שחר ארגמן מפקד היחידה, רב סרן מיכאל כפרי, וצוותי לוחמים בפיקודם של סרן ניר פורז, רון שרף, סרן ליאור לוטן וניצן אלון לווילה שבפאתי הכפר. הפעולה נכשלה. נחשון נרצח מייד לאחר תחילת הפעולה בדם קר וניר פורז נהרג לאחר הכניסה לבית. מספר לוחמים נפצעו.

הפעולה הזו הייתה בעלת עוצמה אדירה והשפיעה רבות על הצבא. הוקמה יחידה חדשה שעוסקת בפריצה לבתים. באותם בימים היה קצין צעיר בשם נפתלי בנט בוגר סיירת מטכ"ל שהגיע ליחידה החדשה מגלן, לימים הוא יהיה ראש ממשלת ישראל שהחליט שהימ"מ תהיה יחידת ההשתלטות הלאומית של מדינת ישראל ובכך סיים ויכוח בן עשרות שנים לגבי מי יבצע: סיירת מטכ"ל (היחידה) או הימ"מ וגם סיים את הויכוח הקטן שהיה ביום שני 10.10.94 בערב בין שני חברים טובים.

יובל עילם חברו מספר: "31 שנים שניר חסר לי מאוד, שיחות נפש, דילמות, מחשבות. ניר היה איש מבריק ובוגר מאוד לגיל בו נפל – 23. הוא חסר מאוד לי, למשפחתו, לחבריו וגם למדינה שלנו".

יהי זיכרו וזכר נחשון ברוך.