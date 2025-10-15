נאום התודה של צביקה מור: דרשנו לגבות מחיר מהאויב ולא מאזרחי ישראל. בהצהרה שנשא בבית החולים בילינסון הודה לראש הממשלה ולרעייתו, לאזרחי ישראל, לצה"ל ולגורמים רבים נוספים

בהצהרה שנשא הערב צביקה מור מבית החולים בילינסון, אביו של החטוף איתן מור ששב לישראל במהלך חג הסוכות הוא בעיקר אמר תודה. את נאומו פתח באמירת פרק התהילים "מזמור לתודה" ובהמשך הודה לכל מי שליווה אותם בדרך. אך בין התודות לראש הממשלה, גם קרא לו להמשיך במלחמה מול חמאס: "לאחר שישובו כל החללים יש להשמיד את חמאס ולעודד את האויב לעזוב את רצועת עזה – להשיב את רצועת עזה לעם ישראל… אל תוותר עד שאחרון החללים חוזר – הכול מותר והכול נכון, כולל הפרת הסכמים", אמר צביקה מור. עוד אמר בנאומו" לראשונה בישראל משפחות חטופים דרשו להשיב את החטופים תוך התחשבות בביטחון הלאומי ובמשפחות השכולות שאיבדו את ילדיהם בשדה הקרב. דרשנו לגבות את המחיר מהאויב ולא מאזרחי ישראל שכבר שילמו מחיר כבד".

צפו בנאום המרגש של צביקה מור:

דבריו המלאים כפי שתמלל בחלקם כתב "עכשיו 14" מוטי קסטל:

"מִזְמ֥וֹר לְתוֹדָ֑ה הָרִ֥יעוּ לַ֝יהוָ֗ה כָּל-הָאָֽרֶץ: ב עִבְד֣וּ אֶת-יְהוָ֣ה בְּשִׂמְחָ֑ה בֹּ֥אוּ לְ֝פָנָ֗יו בִּרְנָנָֽה: ג דְּע֗וּ כִּֽי-יְהוָה֮ ה֤וּא אֱלֹ֫הִ֥ים הֽוּא-עָ֭שָׂנוּ (ולא) וְל֣וֹ אֲנַ֑חְנוּ עַ֝מּ֗וֹ וְצֹ֣אן מַרְעִיתֽוֹ: ד בֹּ֤אוּ שְׁעָרָ֨יו | בְּתוֹדָ֗ה חֲצֵרֹתָ֥יו בִּתְהִלָּ֑ה הֽוֹדוּ-ל֝֗וֹ בָּרְכ֥וּ שְׁמֽוֹ: ה כִּי-ט֣וֹב יְ֭הוָֹה לְעוֹלָ֣ם חַסְדּ֑וֹ וְעַד-דֹּ֥ר וָ֝דֹ֗ר אֱמוּנָתֽוֹ: (תהילים ק)."

בשבח והודיה להשם זכינו לחבק את איתן שלנו ביום הושענא רבה, שנתיים מאז שראינוהו לאחרונה. התקיים בנו הפסוק "השם העלית משאול נפשי חייתני מיורדי בור".

באותו שמחת תורה, למרות שיכל למלט עצמו מהמקום, איתן הגיבור שלנו נלחם להציל את אחיו ואחיותיו -בנים ובנות שלא הכיר – מטבח וודאי עד שנחטף באותו היום בשעה 12:30 בידי אזרחים עזתים חמושים בסכינים וגרזנים.

רַבּוֹת עָשִׂיתָ׀ אַתָּה׀ יְהוָה אֱלֹהַי נִפְלְאֹתֶיךָ וּמַחְשְׁבֹתֶיךָ אֵלֵינוּ אֵין׀ עֲרֹךְ אֵלֶיךָ אַגִּידָה וַאֲדַבֵּרָה עָצְמוּ מִסַּפֵּר: (תהילים מ, ו).

"לא מבינים חשבונות שמים"

איננו יודעים במה זכינו שרצתה ההשגחה העליונה לגלגל את נסיבות ונפתולי החיים כבר שנים אחורה ולשמור את נפשו של איתן באותו היום ולהגן עליו בתופת ובהזדמנויות רבות של סכנת חיים ממשית במשך שנתיים תמימים ולהשיבו אלינו. תידרשנה שנים רבות כדי להבין איך מכל הפלצות של היום הזה והייסורים שבעקבותיו הולך ומתגלה טוב גדול לעם ישראל, אבל אנחנו כבר יכולים לראות אותו בוקע ומאיר.

"כי הרבית טובות אלי הגדלת חסדך עלי". אנו זוכים לנס הגדול הזה, לחבק את איתן שלנו בריא ושלם, ואיתן מתחזק מיום ליום וחוזר לכוחותיו. איתן שלנו כשמו כן הוא – איתן – ואנו בטוחים שישלים את החזרה לעצמו, לכוחותיו, לבית למשפחה ולעם ישראל.

עם ישראל זוכה להסרת והרחקת איומים כבדים ולביצורה של המדינה בזכות הלוחמים שלנו שמסירות נפשם בעצם נכונותם לצאת לקרב היא המאפשרת לנו לחיות ולשגשג בארצנו. לוחמים גיבורים ואהובים אלו עם משפחותיהם שמו את טובת המדינה, טובת הכלל, לפני טובתם. כך מתנהגים בזמן מלחמה וכך מצילים גם חטופים.

אנו מתפללים ומאחלים לאהובינו משפחות החללים שיזכו במהרה להשבת יקיריהן ולקבורה בקבר ישראל.

מחבקים את המשפחות השכולות

אנחנו מחבקים חיבוק חם ואמיץ את המשפחות השכולות מהמלחמה, משפחות הגבורה, הורים, אחים, האלמנות היקרות והיתומים האהובים שהקריבו את היקר להן מכל עבור העם והמדינה. לאורך המלחמה השתדלנו מאד לגמוע מרחקים כדי להגיע ולנחם אתכן בשעתכן הקשה.

משפחות הגבורה, משפחות הלוחמים ששבו מהמערכה ואלו שהרוו בדמם את אדמתנו כדי שנוכל להמשיך לחיות בה – אתן בליבנו לנצח נצחים. אנחנו זוכים לחבק את איתן שלנו בזכות הגבורה וההקרבה של בניכם הלוחמים.

יש ממשלה בישראל. אנו מבקשים להודות לממשלת ישראל ובמיוחד לראש הממשלה מר בנימין נתניהו על הנהגת המדינה בתקופתה הקשה ביותר והבאתה להישגים כבירים. אנו רוצים להודות לאשת רה"מ הגברת שרה נתניהו על התמיכה במשפחות השכולות והחטופים. אנו מודים לשניכם על העמידה האיתנה מול אלו שלצערנו איבדו את אחוות האחים.