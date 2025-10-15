בעיצומה של השבת החטופים, חנן בן ארי משחרר את "השיבנו" – שיר תפילה ממגילת איכה על חזרה הביתה, שמבטא רגע של תקווה ואחדות

ביום שני האחרון, בזמן שהמדינה עקבה בהתרגשות אחר שובם של החטופים לביתם, שחרר חנן בן ארי את "השיבנו" – שיר חדש מתוך האלבום שצפוי לצאת בינואר הקרוב.

השיר לא תוכנן לצאת כעת, אלא להיות השיר שסוגר את האלבום. אך עם הבשורה על השבת האחים שלנו הביתה, החליט בן ארי להקדים את פרסומו, ולתת לשיר שהתכתב עם רגע השיבה, להישמע דווקא עכשיו.

האזינו לשיר החדש של חנן – "השיבנו"

שיר תפילה שהפך לסמל של שיבה

המילים "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם" נלקחו ממגילת איכה (פרק ה׳, פסוק כ"א) – תפילה עתיקה שמקבלת משמעות חדשה ברגע כזה. בזמן שחטופים שבו סוף-סוף אל משפחותיהם, הפסוק הזה נשמע כמעט כנבואה שמתגשמת: בקשה לחזרה הביתה, לחיים שמתחדשים ולעם שמתאחד סביב תקווה אחת.

בן ארי שילב בשיר סימפול נדיר מתוך הקלטה של הרב שלמה קרליבך, שבה הוא מדבר על חירות כמתנה משמיים: "Freedom is a gift from heaven… Ask Jews, got a gift from God – freedom."

הבחירה לשלב את קולו של קרליבך מעניקה לשיר רובד נוסף של עומק – חיבור בין אמונה, היסטוריה ותקווה עכשווית לרגע של שיבה אמיתית.

חלק מהאלבום שבדרך

"השיבנו" הוא הסינגל השלישי מתוך האלבום החדש של חנן בן ארי, שעתיד לצאת בינואר. קדמו לו "גל עיניי" ו"אחי", ושחרור כל שיר מדי חודש יוצר ציפייה מתמשכת לקראת האלבום המלא.

כמו קודמיו, גם "השיבנו" נושא מסר רוחני-לאומי ומציג את היכולת הייחודית של בן ארי לחבר בין אמונה למציאות הישראלית.

רגע של תקווה

ביום שבו עם שלם עמד מול המסכים בדמעות, השיר החדש של חנן בן ארי נשמע כמעט כמו תשובה: שיר שמדבר אל כל מי שהתפלל, ציפה וקיווה. הוא לא נכתב על האירוע – אבל נחת בדיוק בזמן שבו כולנו חיפשנו מילות הודיה פשוטות.