חיסול באמצע הכביש המהיר לאור היום: עבריינים מלוד ירו במהלך הנסיעה בג'יפ שנסע בכביש 443 בסמוך ליער בן שמן. צפו ברגעים הדרמטיים

צהרי היום בכביש 443: צפו ברגעים הדרמטיים של הירי שהיה מוקדם יותר היום בכביש. בסרטון נראה רוכב אופנוע מתקרב לג'יפ ממוגן ויורה עליו מספר יריות.

נהג הג'יפ יוצא ממנו ללא פגע. עם זאת בזירה נקבע מותם של 2 הרוגים וישנם נפגעים נוספים, חלקם עוברי אורח בלתי מעורבים. צפו בתיעוד:

רוכבי אופנוע יורים לעבר הג'יפ ב-443 (שימוש לפי סעיף 27א)

בהתחלה היה נראה כי מדובר בפיגוע, בשל העבודה כי מדובר על ירי לעבר אוטובוס ורכבים חולפים אך מהר מאוד, כשהתבררה זהות הנפגעים והפוגעים, המשטרה הודיעה סופית כי מדובר באירוע על רקע פלילי.

פרטי האירוע: שני רוכבי אופנוע עקבו אחרי ג׳יפ שחור, ופתחו באש לעבר יושבי הג׳יפ, שמוכרים למשטרה. כתוצאה מהירי שניים מהם נפצעו קשה ואחד אנוש.אחד מרוכבי האופנוע עצר סמוך לג׳יפ, כח צבאי שהיה במקום פתח בקרב יריות וניטרל את היורה

המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על יתר פרטי האירוע.