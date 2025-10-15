גנץ הגיב ללוין: "מי שחושב שהוא יעביר אותנו ממלחמה בעזה למלחמת אחים – לא למד את הלקח ומבזה את ההקרבה של טובי בנינו ושל כל עם ישראל"

יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ הגיב הבוקר (רביעי) לפני זמן קצר לשר המשפטים יריב לוין שאמר כי יקדם חוק שיבטל את משפט נתניהו: "מי שחושב שהוא יעביר אותנו ממלחמה בעזה למלחמת אחים – לא למד את הלקח ומבזה את ההקרבה של טובי בנינו ושל כל עם ישראל במשך שנתיים קשות. ‏עם ישראל לא יחזור לשישה באוקטובר".

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כתב: "חזרנו ל-6.10 המאבק ייגמר אך ורק כשנקים ממשלה חדשה ו-וועדת חקירה ממלכתית". מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר היום להעיד בבית המשפט אחרי יותר מחודש. מהומות התרחשו מחוץ למשפט. השרים לוין וקיש קראו לבטל את המשפט.

עוד באותו נושא מהומה מחוץ לבית משפט: השרים ליוו את נתניהו לחידוש העדות 10:17 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

דבריו של שר המשפטים יריב לוין: "גם הבוקר, במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים".