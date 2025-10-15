יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ הגיב הבוקר (רביעי) לפני זמן קצר לשר המשפטים יריב לוין שאמר כי יקדם חוק שיבטל את משפט נתניהו: "מי שחושב שהוא יעביר אותנו ממלחמה בעזה למלחמת אחים – לא למד את הלקח ומבזה את ההקרבה של טובי בנינו ושל כל עם ישראל במשך שנתיים קשות. עם ישראל לא יחזור לשישה באוקטובר".
יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כתב: "חזרנו ל-6.10 המאבק ייגמר אך ורק כשנקים ממשלה חדשה ו-וועדת חקירה ממלכתית". מוקדם יותר ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר היום להעיד בבית המשפט אחרי יותר מחודש. מהומות התרחשו מחוץ למשפט. השרים לוין וקיש קראו לבטל את המשפט.
דבריו של שר המשפטים יריב לוין: "גם הבוקר, במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
גנץ מגן על הפרקליטות שתפרה לנתניהו את המשפט שהתרסק בתחילתו עם ה"שוחד", כי פרקליט המדינה ביטל לו את תיק השחיתות מהמימד החמישי כדי שיגן על המאפייה המשפטית!
גנץ מגן על הפרקליטות שתפרה לנתניהו את המשפט שהתרסק בתחילתו עם ה"שוחד", כי פרקליט המדינה ביטל לו את תיק השחיתות מהמימד החמישי כדי שיגן על המאפייה המשפטית!11:05 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גנץ, הדיקטטור החלול עצמו איים במלחמת אזרחים ו "להרעיד את המדינה"!!
גנץ, הדיקטטור החלול עצמו איים במלחמת אזרחים ו "להרעיד את המדינה"!!11:04 15.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר