במשרד ראש הממשלה אישרו כעת (רביעי) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים אוריאל ברוך ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, ואיתן לוי ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

"ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות ברוך, נמרודי, ולוי ושל כל משפחות החטופים החללים" נמסר. "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

בהודעה התייחסו גם להערכות לפיהם הגופה הרביעית שהוחזרה אמש היא לא של חלל חטוף ישראלי: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".