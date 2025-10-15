אלון נמרודי אביו של החטוף תמיר נמרודי הודיע כי זוהתה גופתו של בנו. רק בערב החג עם שחרורם של החטופים החיים נודע לאביו שהוא נרצח בשבי

אלון נמרודי אביו של החטוף תמיר נמרודי הודיע הבוקר (רביעי) כי זוהתה גופתו של בנו לאחר שהוחזרה אמש ארגון הטרור חמאס. רק בערב החג עם שחרורם של החטופים החיים נודע לאביו שהוא נרצח בשבי. רק הבוקר נודע לאביו באופן רשמי נציגי צהל בישרו למשפחה את ההודעה על הרצחו.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "השבתו של תמיר ז״ל מסיימת 740 ימים מייסרים של חוסר וודאות וכאב עמוק. משפחות החטופים ושורדי השבי משתתפים בצערה הכבד של משפחת נמרודי ונמשיך ללוות ולחבק אותה".

משפחתו של תמיר ביקשה למסור: "אחרי שנתיים של חוסר וודאות מייסר, מלא בתקווה ורצון לסיום אחר, קיבלנו את ההודעה הקשה על זיהויו של תמיר האהוב שלנו. תמיר נחטף באכזריות מבסיסו ונרצח בשבי חמאס. תמיר הושב אתמול לישראל למנוחת עולמים. אנחנו ברגעי כאב והתכנסות, אבל אנחנו לא נעזוב את משפחות החטופים והחטופה עד השבת החטוף האחרון".

מוקדם יותר היום זוהתה גופתו של החטוף אוריאל ברוך שהוחזרה אמש. אוריאל נחטף ממסיבת הנובה, והיה אב לשניים. תמיר נחטף מבסיס מנהלת התיאום והקישור לעזה, ומאז 7.10 לא היה ידוע דבר על מצבו ולאורך השנתיים האחרונות היה חשש כבד לחייו.

אמש לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז"ל, סרן דניאל פרץ ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.