סנ״צ דביר ארובס שהיה מפקד משטרת שדרות ונפצע בקרב בשמחת תורה לפני שנתיים, השתקם וחזר לשירות. הערב הוא פתח את ההקפה במקום בו עמדה התחנה. צפו

בדיוק שנתיים אחרי – שוטרי שדרות חוגגים הקפות שניות ליד מקום תחנת המשטרה עליה נלחמו בחג שמחת תורה לפני שנתיים.

הערב, בצאת חג שמחת תורה התקיים אירוע הקפות שניות של שמחת תורה על אדמת תחנת שדרות הישנה. באירוע השתתפו אלפי חוגגים תושבי העיר. האירוע נערך במעמד מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, מפקד מרחב לכיש, ניצב משנה אליהו שמול ומפקד תחנת שדרות, סגן ניצב מידד לביא, לצד שוטרי התחנה.

במשטרה אומרים: "התחנה הישנה, שעליה נלחמו בגבורה שוטרי התחנה באירועי ה־7 באוקטובר, הפכה הערב לסמל של עמידה, חוסן והתחדשות. שנתיים לאחר אותו יום, במועד זהה של חג שמחת תורה, שבו השוטרים אל המקום – לא עוד כמי שמגינים עליו בקרב, אלא כמי שרוקדים בו עם ספר התורה ועם תושבי שדרות, ברוח של שמחה, אחווה והמשכיות".

עוד באירוע, מפקד המחוז נתן את הכבוד לברך את ברכת ההקפה כנציג המשטרה למי שהיה מפקד תחנת המשטרה בשדרות ב-7.10.23, נפצע, השתקם וחזר לשירות – סנ״צ דביר ארובס.

מפקד תחנת שדרות, סנ״צ מידד לביא, אמר: “התחנה הישנה היא סמל לגבורה ולחוסן של תושבי שדרות. היום, כשאנחנו חוגגים כאן את שמחת התורה יחד עם הציבור, אנחנו מוכיחים שאין כוח גדול יותר מתקווה, מאחדות ואמונה בדרך. מכאן, מהמקום שבו השוטרים שלנו נלחמו בגבורה וחרפו נפשם לפני שנתיים, אנחנו ממשיכים לבנות, לשמור, להגן ולשמוח״.