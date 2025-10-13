נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא היום (שני) נאום בכנסת, כחלק מישיבה מיוחדת של המליאה שנערכה לכבוד ביקורו המדיני בישראל.

"התכנסנו פה להודות לאלוהי אברהם יצחק ויעקב. אחרי שנתיים קשות, 20 חטופים חוזרים לבתיהם, 28 נוספים יובאו למנוחות בקרוב" אמר טראמפ. "אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה וסכנה בלתי נגמרת, היום התותחים שקטו, האזעקות פסקו, והשמש תזרח על ארץ הקודש שסוף סוף הגיעה לשלום".

לדבריו, "זהו השחר ההיסטורי של מזרח תיכון חדש. מדובר בניצחון ענק לישראל ולעולם. בעוד דורות רבים, היום הזה ייזכר בתור הרגע שבו הכל התחיל להשתנות. זה לא רק סוף המלחמה, אלא סוף עידן הטרור".