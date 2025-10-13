בעת שחרור החטופים האחרונים משבי חמאס, נקבר בעזה סאלח אל-ג'אפרווי, מחבל חמאס וכוכב רשת בולט של הארגון שנהרג בקרבות פנימיים בין חמושי חמאס לפלסטינים ברצועה.

לאורך המלחמה הפך ג'אפרווי לאיש התקשורת המוביל של חמאס, שימש את הארגון כגורם הסברה מוביל לדור הצעיר במיוחד בפלטפורמת הטיק-טוק. הוא גם גייס מיליונים לרצועה ולחמאס בזמן המלחמה.