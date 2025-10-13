שנתיים של חוסר וודאות מסתיימות בטרגדיה: החייל החטוף תמיר נמרודי, שתועד ברגעי החטיפה כשהוא צועד על רגליו – נרצח במהלך השבי

ארגון הטרור חמאס מסר היום (שני) רשימה של 20 חטופים חיים שיועברו לידי ישראל. על פי השמות שברשימה, נראה כי החייל תמיר נמרודי שעד הרגע האחרון לא ידעו אם הוא בחיים או לא, נרצח במהלך השבי.

החטופים החיים שיועברו על ידי חמאס לישראל הם: בר קופרשטיין, אביתר דוד, יוסף חיים אוחנה, שגב כלפון, אבינתן אור, אלקנה בוחבוט, מקסים הרקין, נמרוד כהן, מתן צנגאוקר, דוד קוניו, איתן הורן, מתן אנגרסט, איתן מור, גלי ברמן, זיו ברמן, עומרי מירן, אלון אוהל, גיא גלבוע-דלאל, רום ברסלבסקי ואריאל קוניו.