דמותו של טראמפ מ"ארץ נהדרת" נראתה בכיכר החטופים – יום לפני ביקור טראמפ האמיתי בישראל. מהלך שיווקי מבריק לקראת העונה החדשה או חציית גבול במקום הרגיש במדינה?

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ האמיתי צפוי להגיע מחר (שני) לכנסת ולנאום בפני חברי הממשלה והח"כים, צוות "ארץ נהדרת" הקדים תרופה לסאטירה – ושלח את גרסתו הקומית של טראמפ לסיור מפתיע בכיכר החטופים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . טראמפ של "ארץ נהדרת" מגיע לכיכר. (באדיבות קשת 12)

סצנה מפתיעה בכיכר החטופים

הנוכחים בכיכר הופתעו לראות את "טראמפ" של "ארץ נהדרת" כשהוא מגיע למקום, וגרם לסקרנים רבים להתאסף סביבו ולשלוף מצלמות. בתוך דקות, האזור התמלא בעשרות אנשים שצחקו, קראו לעברו וצילמו את המפגש המפתיע – שיצר אווירה קלילה ובלתי צפויה בלב הכיכר.

לקראת העונה החדשה

מדובר במהלך יח"צני ושיווקי של "ארץ נהדרת", שנועד לעורר עניין לקראת עליית העונה החדשה של התוכנית, שתשוב למסך בשבוע הבא. עם זאת, עצם הבחירה להופיע דווקא בכיכר החטופים, אחד האתרים הרגישים והסמליים ביותר בישראל, מעלה שאלות על טעם, רגישות וגבולות הסאטירה הישראלית.

מהלך שיווקי מבריק או חוסר טאקט?

בעידן שבו ההומור נוגע לעיתים במקומות הכואבים ביותר, המהלך של "ארץ נהדרת" מציב שאלה אחת מרכזית: האם מדובר במהלך שיווקי חכם שמצליח לשלב בין מציאות לקומדיה ולהזכיר שהומור הוא גם דרך להתמודד, או שדווקא בגבול דק שנחצה – כשדמות בידורית מופיעה במקום שמסמל את אחד הפצעים הפתוחים ביותר של החברה הישראלית?