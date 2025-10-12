היום (ראשון) צפוי נשיא ארוצות הברית דונלד טראמפ להמריא לישראל לקראת ביקורו במזרח התיכון סביב ביצוע עסקת החטופים עם ארגון הטרור חמאס. הנשיא אמור לנאום בכנסת ישראל ולבקר במצריים במסגרת הביקור הקצר. כשעה לפני כל נסיעה של הנשיא, כביש 1 יסגר לתנועה וכן כבישים רבים בירושלים.
הלו"ז המלא של טראמפ
יום ראשון 12.10:
15:30 שעון וושינגטון די סי (22:30 שעון ישראל) – הנשיא יוצא מהבית הלבן בדרכו לישראל.
יום שני 13.10:
9:20 – שעון ישראל, טראמפ נוחת בנתב"ג
10:45 – הנשיא נפגש עם משפחות החטופים בכנסת
11:00 – הנשיא נואם בכנסת
13:00 – טראמפ יוצא לכיוון שארם א-שייח', בחצי האי סיני במצרים
13:45 – הנשיא נוחת בשארם א-שייח'
14:30 – הנשיא משתתף בטקס שלום במזרח התיכון
17:00 – יציאה משארם א-שייח' חזרה לבית הלבן
יום שלישי, 14 באוקטובר 2025
00:05 שעון וושינגטון די סי (7:05 שעון ישראל) הנשיא נוחת בבית הלבן
שטיח אדום, עשרות דגלים, במות ועיתונאים ימתינו לנשיא, עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. במרכז רחבת הטקס הוצב שטיח אדום באורך כ-50 מטרים, במה לעיתונאים וצלמים וכן נתלו עשרות דגלי ישראל וארה"ב.
ראש אגף אמון במשרד הביטחון, ארז צידון: "ביקורו של נשיא ארה״ב ברקע המתווה לשחרורם של חטופינו מלווה בהתרגשות וציפיה גדולה. אנשי אגף אמון פועלים בימים האחרונים סביב לשעון על מנת להבטיח שהכל יתנהל על פי התכנון ושהאירוע יעבור בצורה מוצלחת ומכובדת״.
הליכוד החדש
נתניהו בחוץ, גמור פוליטית, מוקצה בארץ ובעולם, מבודד בקלונו וחרפתו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העוועים הרקוב של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול...
נתניהו בחוץ, גמור פוליטית, מוקצה בארץ ובעולם, מבודד בקלונו וחרפתו. עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העוועים הרקוב של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו סוכני הכאוס של קטר ממשיכים להמיט עלינוהמשך 10:18 12.10.2025
