הנספח להסכם השבת החטופים אינו כולל התחייבות ברורה להחזרת כלל החללים. חמאס טוען שאינו יודע את מיקומם, והאיום הישראלי במקרה כזה נותר עמום

הסכם שחרור החטופים עליו חתמה ישראל אינו מבטיח באופן ברור את החזרת כל החטופים החללים. לפי גורם שהתרשם מתוכן נספח שהוצמד להסכם, קיימות בו בעיקר ניסוחים כלליים ולא התחייבויות בולטות שיאכפו את החזרת כולם.

על פי הדיווח בכאן חדשות, במסגרת המשא ומתן, חמאס הבהיר כי אינו יכול להתחייב מראש על איתור כל החללים: חלק מהחללים אינם ממוקמים במקומות ידועים, ולא ניתן לקבוע בוודאות את מיקומם. ההסכם כולל תשתית שיתוף פעולה אל תוך מנגנון משולב ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי לאיתור והשבת החללים שלא נמצאים עדיין.

הנספח שמלווה את ההסכם מתמקד באיום מצד ישראל במקרה שלא ישובו כלל החללים, אך לפי אותו גורם מדובר בעיקר ב”גיבובי מילים” – ניסוחים שאין בהם התחייבות אכיפה ברורה.

כחלק מההסכם, החטופים החיים צפויים להשתחרר תחילה, וללא טקס שחרור פומבי. ההסכם מתייחס להליך ההשבה של כולם כמרכיב חיוני, אך נקבע כי תהליך איתור החללים הנוספים עשוי להימשך חודשים עד שיובן מקום קבורתם, והתיאום ביניהם ייעשה באמצעות הגופים המבצעיים המשותפים.