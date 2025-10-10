הסכם שחרור החטופים עליו חתמה ישראל אינו מבטיח באופן ברור את החזרת כל החטופים החללים. לפי גורם שהתרשם מתוכן נספח שהוצמד להסכם, קיימות בו בעיקר ניסוחים כלליים ולא התחייבויות בולטות שיאכפו את החזרת כולם.
על פי הדיווח בכאן חדשות, במסגרת המשא ומתן, חמאס הבהיר כי אינו יכול להתחייב מראש על איתור כל החללים: חלק מהחללים אינם ממוקמים במקומות ידועים, ולא ניתן לקבוע בוודאות את מיקומם. ההסכם כולל תשתית שיתוף פעולה אל תוך מנגנון משולב ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי לאיתור והשבת החללים שלא נמצאים עדיין.
הנספח שמלווה את ההסכם מתמקד באיום מצד ישראל במקרה שלא ישובו כלל החללים, אך לפי אותו גורם מדובר בעיקר ב”גיבובי מילים” – ניסוחים שאין בהם התחייבות אכיפה ברורה.
כחלק מההסכם, החטופים החיים צפויים להשתחרר תחילה, וללא טקס שחרור פומבי. ההסכם מתייחס להליך ההשבה של כולם כמרכיב חיוני, אך נקבע כי תהליך איתור החללים הנוספים עשוי להימשך חודשים עד שיובן מקום קבורתם, והתיאום ביניהם ייעשה באמצעות הגופים המבצעיים המשותפים.
ידן
לא. מאמין. לחמאס זה. תרגיל. בשביל לתעלל במשפחות. החללים.08:59 10.10.2025
א.א
הכל השמאל המטורלל אשם אם לא היו מפגינים אם היועמשית והפצרית המנוולות היו נותנים לעבוד כמו שצריך היינו מתחילים למחוק את עזה והייתם רואים איך מהר מאוד הם היו מתחננים להחזיר את...
הכל השמאל המטורלל אשם אם לא היו מפגינים אם היועמשית והפצרית המנוולות היו נותנים לעבוד כמו שצריך היינו מתחילים למחוק את עזה והייתם רואים איך מהר מאוד הם היו מתחננים להחזיר את כולםהמשך 09:05 10.10.2025
דורון
יש לנו את ביבי וטראמפ אל תדאגו.. כל התרגילים של הנבלות מעזה לא יעזרו להם השניים שלנו שמים אותם בכיס הקטן.. כוליגנים. מטונפים..09:14 10.10.2025
כל ה"מידע" לפי ה"רושם" של "כאן" מה"נספח?? לא לא נותנים גם לנו "להתרשם" מהנספח?לפי ההסכם,חובה על חמאס לשחרר את כל החטופים!!
כל ה"מידע" לפי ה"רושם" של "כאן" מה"נספח?? לא לא נותנים גם לנו "להתרשם" מהנספח?לפי ההסכם,חובה על חמאס לשחרר את כל החטופים!!09:31 10.10.2025
ליאת בן זמרה
סמוטריץ ימשיך להדבק לכסא, גם אם יתנו את כל שטחי איוש לפלסטינאים, חמאס הוא נכס09:28 10.10.2025
שואת נתניהו
עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העיוועים המושחת של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו הרקובה מהיסוד ממשיכה להמיט עלינו. יש להדיח...
עכשיו הגיע הזמן שנסיים אחת ולתמיד את שלטון העיוועים המושחת של נתניהו בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו הרקובה מהיסוד ממשיכה להמיט עלינו. יש להדיח את נתניהו אוייב העם ולהסגירו להאג!המשך 09:09 10.10.2025
