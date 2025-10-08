לטענתו של דרוקר, ישראל צריכה לשחרר את ברגותי אשר הינו המנהיג הפופולארי בקרב הפלסטיניים ומדינאות היא לא פעם לחבק את הג'יאהדיסט"

בעוד ישראל מבהירה הערב (רביעי) כי הוטל וטו על הניסיון לצרף את שמו של הרוצח מרואן ברגותי בעסקה עם ארגון הטרור חמאס, הפרשן רביב דרוקר טוען בפתח תוכניתו בחדשות 13: "צריך לשחרר את ברגותי".

לדברי דרוקר: "כדי לשחרר את חטופינו זה שווה לשחררו, אם זה לא יהיה הוא, ישתחרר מנוול אחר שנזכור, עשוי להיות הרבה יותר גדול."

דרוקר המשיך והוסיף: "אולם לשחרור ברגותי יש עוד יתרונות. שחרור 250 הרוצחים יחזק, אם ברגותי ישוחרר, לא רק את חמאס, הוא יחזק גם את הרשות הפלסטינית החלשה."

"ברגותי הורשע ברצח ישראלים, אין על זה סליחה, אבל הוא המנהיג הכי פופולארי בקרב הפלסטינים ומדינאות היא לא פעם היא לחבק את הג'יאהדיסט. גם נלסון מנדלה, יצחק שמיר ומנחם בגין היו קשורים לפגיעה בחפים מפשע, וכל העולם קיבל אותם כמנהיגים לגיטימיים".

איש התקשורת דוד ורטהיים תקף את דבריו של דרוקר וכתב: "טקסט הזוי. אפשר להגיד ששחרור ברגותי הוא תשלום שצריך לשלם עבור החטופים, אבל להשוות את הארכי-טרוריסט הזה לבגין ולשמיר ולעשות תיאוריית דומינו על איך זה יחזק את הרשות? ברגותי פופולארי ברשות *כי* הוא רצח יהודים, לא למרות. מילא היה מביע חרטה, אבל לפני עשור קרא להמשיך את המאבק האלים עם אלפי שהידים, נאמן למורשת ערפאת. זה דבר אחד לחפש הסדרה עם מנהיג רוצח שמשנה את עורו ואחר לשחרר רוצח באופן מודע ולצפות שישנה את עורו. איזו הכחשה מפוארת".