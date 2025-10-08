בצל המשך שיחות המו"מ במצרים, גורם ישראלי הבהיר כי מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ישוחררו במסגרת עסקת החטופים. ההערכה בישראל: ניתן לחתום על הסכם עד סוף השבוע

הטילו וטו: על רקע המשך שיחות המשא ומתן במצרים, גורם ישראלי הבהיר הערב (רביעי) כי מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ישוחררו במסגרת עסקת החטופים בין ישראל לחמאס.

הודעת הגורם הישראלי מגיעה כאמור עם המשך המגעים בשארם א-שייח על פרטי עסקת החטופים – ביניהם גם שמות המחבלים שישוחררו כחלק מהעסקה. ההערכה בישראל היא שיהיה ניתן לחתום על הסכם עד יום שישי הקרוב – ולהתחיל בשחרורם של החטופים משבי החמאס כבר בשבוע הבא.

מוקדם יותר היום בכיר ישראלי אמר לראשת "אל-חדת'" הסעודית כי "הצדדים מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון של הסכם עזה. אנחנו מבקשים לתקן את מפת הנסיגה בשלב הראשון של ההסכם". לדבריו, "לעמדה הערבית יש משקל חסר תקדים בכל הסכם על עזה. טראמפ מפעיל לחץ גדול להשלמת השלב הראשון".

במקביל, בכיר אמריקני אמר לרשת "סקיי ניוז" בשפה הערבית כי "ארה"ב אופטימית לגבי האפשרות להגיע להסכם בזמן הקרוב. הדיונים הטכניים בשארם א-שייח נמצאים כעת בשלב קריטי".

בהמשך הערב, שר החוץ הטורקי הקאן פידאן התייחס גם כן להמשך המגעים ואמר כי "ישנו משא ומתן ברגע זה על 4 נקודות במתווה של הנשיא טראמפ. אם תושג הסכמה, יוכרז על הפסקת אש עוד היום".