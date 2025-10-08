הטילו וטו: על רקע המשך שיחות המשא ומתן במצרים, גורם ישראלי הבהיר הערב (רביעי) כי מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ישוחררו במסגרת עסקת החטופים בין ישראל לחמאס.
הודעת הגורם הישראלי מגיעה כאמור עם המשך המגעים בשארם א-שייח על פרטי עסקת החטופים – ביניהם גם שמות המחבלים שישוחררו כחלק מהעסקה. ההערכה בישראל היא שיהיה ניתן לחתום על הסכם עד יום שישי הקרוב – ולהתחיל בשחרורם של החטופים משבי החמאס כבר בשבוע הבא.
מוקדם יותר היום בכיר ישראלי אמר לראשת "אל-חדת'" הסעודית כי "הצדדים מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון של הסכם עזה. אנחנו מבקשים לתקן את מפת הנסיגה בשלב הראשון של ההסכם". לדבריו, "לעמדה הערבית יש משקל חסר תקדים בכל הסכם על עזה. טראמפ מפעיל לחץ גדול להשלמת השלב הראשון".
במקביל, בכיר אמריקני אמר לרשת "סקיי ניוז" בשפה הערבית כי "ארה"ב אופטימית לגבי האפשרות להגיע להסכם בזמן הקרוב. הדיונים הטכניים בשארם א-שייח נמצאים כעת בשלב קריטי".
בהמשך הערב, שר החוץ הטורקי הקאן פידאן התייחס גם כן להמשך המגעים ואמר כי "ישנו משא ומתן ברגע זה על 4 נקודות במתווה של הנשיא טראמפ. אם תושג הסכמה, יוכרז על הפסקת אש עוד היום".
הממשלה הזו מוכרת לציבור המטומטם שהחזבאללה חוסל (הוא לא ... אולי נפגע קשות אבל כוחו הצבאי עדיין רב מאד , בוודאי יחסית לחמאס בו ישראל נלחמת כבר שנתיים ....) ישראל הפילה את אסד , ובכן היא לא ... דעאש ופלגי מורדים נוספים הפילו את משטר אסד בסוריה (נקווה שהתחליף יותר נורמלי מהמקור , אבל זה לא ממש בטוח) ישראל קברה את תוכנית הגרעין האיראני... זה ממש לא קרה , יכול להיות שהיא עכבה את תוכנית הגרעין במספר חודשים , זה הכל .... (ועכשיו האיראנים עובדים מהר יותר וקשה יותר כדי להגשים את תוכניתם) ישראל הראתה למחבלי החמאס שהם לא חסינים גם בקאטר... זה ממש ממש לא , תקיפה כושלת שהביא לתוצאה הפוכה , קטאר קבלה מה שאפילו ישראל לא קבלה הסכם הגנה עם ארה"ב.... וכל מנהיג חמאסי שיצליח להגיע לשם יהיה מוגן מחיסולים , זה מה שקרה במציאות . תתעוררו , משקרים לכם יום יום , שעה שעה , הוא לכם מדינה פלסטינית ואם אתם לא מאמינים חכו שנתיים ....
עוד חזון למועד ... כבר שמענו שאנחנו כפסע מהנצחון ... זה היה לפני שנתיים ... כבר שמענו שחסלנו את החיזבאללה וזה כמובן שקר ... אמרו לנו שאיום הגרעין האיראני הוסר , במקרה הטוב נדחה בשנה ... הבטיחו לנו שלא יכנס גרגר אורז לעזה מאז נכנסו מיליארדי "גרגרי אורז" ... אמרו לנו שמחר תתחיל ההגירה מרצון , שמחרתיים מקימים שכונה לשוטרים , וביום שאחרי מקימים את טיילת טראמפ ... שתכף תיהיה בוננזה נדלנית ... והאספסוף שקורא את האתר הזה , ורואה ערוץ 14 מאמין .... זה נראה שבישראל טמטום הפך למחלה מדבקת ....
נו ... באמת ...
הממשלה הזו מוכרת לציבור המטומטם שהחזבאללה חוסל (הוא לא ... אולי נפגע קשות אבל כוחו הצבאי עדיין רב מאד , בוודאי יחסית לחמאס בו ישראל נלחמת כבר שנתיים ....) ישראל הפילה את אסד , ובכן היא לא ... דעאש ופלגי מורדים נוספים הפילו את משטר אסד בסוריה (נקווה שהתחליף יותר נורמלי מהמקור , אבל זה לא ממש בטוח) ישראל קברה את תוכנית הגרעין האיראני... זה ממש לא קרה , יכול להיות שהיא עכבה את תוכנית הגרעין במספר חודשים , זה הכל .... (ועכשיו האיראנים עובדים מהר יותר וקשה יותר כדי להגשים את תוכניתם) ישראל הראתה למחבלי החמאס שהם לא חסינים גם בקאטר... זה ממש ממש לא , תקיפה כושלת שהביא לתוצאה הפוכה , קטאר קבלה מה שאפילו ישראל לא קבלה הסכם הגנה עם ארה"ב.... וכל מנהיג חמאסי שיצליח להגיע לשם יהיה מוגן מחיסולים , זה מה שקרה במציאות . תתעוררו , משקרים לכם יום יום , שעה שעה , הוא לכם מדינה פלסטינית ואם אתם לא מאמינים חכו שנתיים ....
עוד חזון למועד ... כבר שמענו שאנחנו כפסע מהנצחון ... זה היה לפני שנתיים ... כבר שמענו שחסלנו את החיזבאללה וזה כמובן שקר ... אמרו לנו שאיום הגרעין האיראני הוסר , במקרה הטוב נדחה בשנה ... הבטיחו לנו שלא יכנס גרגר אורז לעזה מאז נכנסו מיליארדי "גרגרי אורז" ... אמרו לנו שמחר תתחיל ההגירה מרצון , שמחרתיים מקימים שכונה לשוטרים , וביום שאחרי מקימים את טיילת טראמפ ... שתכף תיהיה בוננזה נדלנית ... והאספסוף שקורא את האתר הזה , ורואה ערוץ 14 מאמין .... זה נראה שבישראל טמטום הפך למחלה מדבקת ....
עוד חזון למועד ... כבר שמענו שאנחנו כפסע מהנצחון ... זה היה לפני שנתיים ... כבר שמענו שחסלנו את החיזבאללה וזה כמובן שקר ... אמרו לנו שאיום הגרעין האיראני הוסר , במקרה הטוב נדחה בשנה ... הבטיחו לנו שלא יכנס גרגר אורז לעזה מאז נכנסו מיליארדי "גרגרי אורז" ... אמרו לנו שמחר תתחיל ההגירה מרצון , שמחרתיים מקימים שכונה לשוטרים , וביום שאחרי מקימים את טיילת טראמפ ... שתכף תיהיה בוננזה נדלנית ... והאספסוף שקורא את האתר הזה , ורואה ערוץ 14 מאמין .... זה נראה שבישראל טמטום הפך למחלה מדבקת ....
