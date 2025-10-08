במסגרת פעילות משותפת של שב"כ וצה"ל נתפס לאחרונה משלוח נוסף של אמצעי לחימה שמקורם באיראן, אשר היה מיועד לפעילים ביהודה ושומרון.
המשלוח שנתפס הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם רקטות נ.ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים. תפיסה זו מצטרפת לסיכול של הברחת משלוחי אמל"ח דומים שנחשפו ב-25 במרץ ו-27 בנובמבר 2024.
במהלך החודשים האחרונים נעצר ע"י שב"כ וצה"ל סוחר אמל"ח תושב אזור רמאללה. במסגרת חקירת הפרשה, התקבל מידע על קשר משמעותי בינו לבין מבריחי אמל"ח. פעילות של שירות הביטחון הכללי הובילה לאיתור המשלוח והמעורבים בהחזקתו.
מצבור האמל"ח שנתפס נשלח לפעילי טרור ביהודה ושומרון על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים, בראשו עמד עד לאחרונה ג'ואד ע'פארי, וכן יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס, בפיקודו של אצע'ר באקרי.
פעילות סיכול זו הנה חלק ממערכה כוללת למול מבריחי האמל"ח, אשר במסגרתה חיסלו צה"ל ושב"כ בלבנון ביולי האחרון את קאסם אלחסיני ומחמד שעיב, לבנונים שפעלו תחת כוח קודס והיו מעורבים בשילוח האמל"ח והכוונת הפעילות בשטחי יהודה ושומרון.
משלוח זה, כמו קודמיו, הינו חלק ממאמץ איראני מתמשך לערעור היציבות הביטחונית באזור, באמצעות חימוש חוליות טרור בשטח, שמטרתן לממש תקיפות כנגד ישראלים וכוחות צה"ל.
שירות הביטחון הכללי וצה"ל ימשיכו לפעול בנחישות כדי לנטר ולסכל כל ניסיון איראני להברחת אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים והכוחות באזור.
פירוט אודות משלוח האמל"ח שנתפס:
* 29 כלימגורים
* 4 רחפנים (מתוכם 2 רחפני נפץ)
* 15 רקטות נ.ט. + מטול RPG (ושלושה רש"קים)
* 20 רימוני יד
* 53 אקדחים
* 7 רובי סער מסוגים שונים
* 9 מקלעים
* 750 כדורי אקדח
עמנואל פור
נראה כי בכוונת הארגונים הפלשתינאים לשחזר את מתקפת 7 באוקטובר ליהודה ושומרון16:05 08.10.2025
שני
וכמה מטענים לא נתפסו?16:05 08.10.2025
רומן
איזו מדינה שכנה מאפשרת הברחות נשק-זאת השאלה....16:10 08.10.2025
איזו לא
בתגובה ל: רומן
?16:27 08.10.2025
מתנאל
הבית הלבן ניסח את ההתנצלות של נתניהו לקטאר, בכיר קטארי נכח בחדר ופיקח שלא יסטה ממנה.16:34 08.10.2025
יוסף חיים
מדובר בפירצה חמורה ומסוכנת, זה דיני נפשות. זה משלוח אחד שנתפס. איך אוספים את הנשק שהגיע להם במשלוחים קודמים שלא נתפסו, נשק מסוכן הם קיבלו. צריך ועדת חקירה לנושא. שתחקור...
מדובר בפירצה חמורה ומסוכנת, זה דיני נפשות. זה משלוח אחד שנתפס. איך אוספים את הנשק שהגיע להם במשלוחים קודמים שלא נתפסו, נשק מסוכן הם קיבלו. צריך ועדת חקירה לנושא. שתחקור כמה משלוחים הם כבר קיבלו. וצריך יחידה מיוחדת שתאסוף את הנשק שהם כבר קיבלו. זה פיקוח נפשות. מי יתן את הדין על הפירצה הזאת.המשך 16:30 08.10.2025
שירי מנתניה
מדינת פלסטין.16:22 08.10.2025
