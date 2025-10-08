ינון מגל ותוכנית הפטריוטים ממשיכים להיות מותקפים לאחר שפתחו אמש את התוכנית בסימן 'ושמחת בחגך', בזמן ציון טבח ה-7 באוקטובר

העיתונאית מיקי לוין תקפה היום (רביעי) את ינון מגל ותוכנית הפטריוטים בערוץ 14, על פתיחת התוכנית אמש בסימן 'ושמחת בחגך'.

בטורה שכבה ב'מעריב' היא תקפה: "תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, בחסות ינון מגל, נפתחה אמש בחגיגות עם נגן, מוזיקה ומחיאות כפיים, בדיוק כמו אותם בכירי חמאס בקטאר שחגגו את הטבח, בדיוק כמו אותם הפלסטינים שצהלו ברחובות לפני שנתיים כשהמשאיות דהרו לרצועה עם החטופים מדממים מאחור בבגאז'.

רק שהפעם השמחה והצהלולים מגיעים מהאחים שלנו, יהודים, או יותר נכון שונאי יהודים, אויבים מבית, אוטואנטישמיים.

ינון מגל מגיש הטלוויזיה, בחר פשוט לפתוח את תוכניתו עם צהלולים, חגיגות שירי שמחה של חג הסוכות ומחיאות כפיים. וכל מי שישב שם בפאנל והסכים לקחת חלק במופע השנאה כלפי המדינה, תמורת תלוש שכר בסוף החודש, הוא אויב בעצמו. והגיע הזמן לקרוא לילד בשמו, זה לא "הפטריוטים", אלא אויבי המדינה. קשה לעכל שאויב מבית יושב בקרבנו ומשפיע בתכניו על ציבור הצופים".

עוד היא כתבה: "הם בדיוק כמו אותם מכחישי שואה, אנטישמיים, שונאי יהודים, גם "הפטריוטים" בחסות המנצח ינון מגל הם מכחישי טבח השבעה באוקטובר. אבל עליתי על המגיש הפרובוקטור, ינון מגל שמנסה באופן מודע לעורר שנאה כלפיו. מי שצופה בו מבין שזה לא מקרי: זו אסטרטגיה. בדיוק כפי שנתניהו צומח מתוך קיטוב ושנאה, כך גם מגל הולך בעקבותיו".