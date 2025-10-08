העיתונאית מיקי לוין תקפה היום (רביעי) את ינון מגל ותוכנית הפטריוטים בערוץ 14, על פתיחת התוכנית אמש בסימן 'ושמחת בחגך'.
בטורה שכבה ב'מעריב' היא תקפה: "תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, בחסות ינון מגל, נפתחה אמש בחגיגות עם נגן, מוזיקה ומחיאות כפיים, בדיוק כמו אותם בכירי חמאס בקטאר שחגגו את הטבח, בדיוק כמו אותם הפלסטינים שצהלו ברחובות לפני שנתיים כשהמשאיות דהרו לרצועה עם החטופים מדממים מאחור בבגאז'.
רק שהפעם השמחה והצהלולים מגיעים מהאחים שלנו, יהודים, או יותר נכון שונאי יהודים, אויבים מבית, אוטואנטישמיים.
ינון מגל מגיש הטלוויזיה, בחר פשוט לפתוח את תוכניתו עם צהלולים, חגיגות שירי שמחה של חג הסוכות ומחיאות כפיים. וכל מי שישב שם בפאנל והסכים לקחת חלק במופע השנאה כלפי המדינה, תמורת תלוש שכר בסוף החודש, הוא אויב בעצמו. והגיע הזמן לקרוא לילד בשמו, זה לא "הפטריוטים", אלא אויבי המדינה. קשה לעכל שאויב מבית יושב בקרבנו ומשפיע בתכניו על ציבור הצופים".
עוד היא כתבה: "הם בדיוק כמו אותם מכחישי שואה, אנטישמיים, שונאי יהודים, גם "הפטריוטים" בחסות המנצח ינון מגל הם מכחישי טבח השבעה באוקטובר. אבל עליתי על המגיש הפרובוקטור, ינון מגל שמנסה באופן מודע לעורר שנאה כלפיו. מי שצופה בו מבין שזה לא מקרי: זו אסטרטגיה. בדיוק כפי שנתניהו צומח מתוך קיטוב ושנאה, כך גם מגל הולך בעקבותיו".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שפוי
לו היית יהודיה היית צריכה לדעת באיזה תאריך קרה האסון שחברייך מהשמאל הפילו עלינו. וזה לא קרה בחג הסוכות, זה קרה בשמחת תורה. היות ומה שעניין אותך זה התאריך הנוצרי...
לו היית יהודיה היית צריכה לדעת באיזה תאריך קרה האסון שחברייך מהשמאל הפילו עלינו. וזה לא קרה בחג הסוכות, זה קרה בשמחת תורה. היות ומה שעניין אותך זה התאריך הנוצרי , תמשיכי לפלג ולהסית. ביום שזה קרה היהודים יזכרו זאת.המשך 12:37 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סלומון
מיקי, כנראה שאת אינך יהודי לכן פרשנותך, הערותיך וקביעתך אינן רלוונטיים. יהודים חוגגים גם כאשר קורים אסונות ויודעים לעשות הפרדה. בדיוק כמו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ליום העצמאות.12:41 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סלומון
מיקי, כנראה שאת אינך יהודי לכן פרשנותך, הערותיך וקביעתך אינן רלוונטיים. יהודים חוגגים גם כאשר קורים אסונות ויודעים לעשות הפרדה. בדיוק כמו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ליום העצמאות.12:41 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי
לו היית יהודיה היית צריכה לדעת באיזה תאריך קרה האסון שחברייך מהשמאל הפילו עלינו. וזה לא קרה בחג הסוכות, זה קרה בשמחת תורה. היות ומה שעניין אותך זה התאריך הנוצרי...
לו היית יהודיה היית צריכה לדעת באיזה תאריך קרה האסון שחברייך מהשמאל הפילו עלינו. וזה לא קרה בחג הסוכות, זה קרה בשמחת תורה. היות ומה שעניין אותך זה התאריך הנוצרי , תמשיכי לפלג ולהסית. ביום שזה קרה היהודים יזכרו זאת.המשך 12:37 08.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר