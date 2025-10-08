אשת התקשורת והמגישה לוסי אהריש, יצאה הבוקר במתקפה על ערוץ 14, בעקבות החלטת הערוץ לא לשדר את טקס המשפחות לציון שנתיים לשבעה באוקטובר: "חשבתי שראיתי הכל"

אשת התקשורת והמגישה לוסי אהריש, יצאה הבוקר במתקפה על ערוץ 14, בעקבות החלטת הערוץ לא לשדר את טקס המשפחות לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, ואמרה כי מדובר ברוע ובערלות לב.

אהריש שיתפה תיעוד מתכנית חגיגית ששודרה אמש באולפן ערוץ 14, וכתבה: "מהטקס עולות תמונות של אבות, אימהות, ילדים, אחים אחיות, שאיבדו את היקר להם מכל. בוכים, מתאבלים ביום השנה שבו השמיים נפלו עליהם, והם "חוגגים" כי הם לא משתפים פעולה עם השמאל, כדי להכניס לקפלניסטים הבוגדים".

"חשבתי שראיתי הכל. כנראה שלא. בעיקר בא לי לבכות על ערלות הלב והרוע", כתבה אהריש.