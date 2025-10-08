אשת התקשורת והמגישה לוסי אהריש, יצאה הבוקר במתקפה על ערוץ 14, בעקבות החלטת הערוץ לא לשדר את טקס המשפחות לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, ואמרה כי מדובר ברוע ובערלות לב.
אהריש שיתפה תיעוד מתכנית חגיגית ששודרה אמש באולפן ערוץ 14, וכתבה: "מהטקס עולות תמונות של אבות, אימהות, ילדים, אחים אחיות, שאיבדו את היקר להם מכל. בוכים, מתאבלים ביום השנה שבו השמיים נפלו עליהם, והם "חוגגים" כי הם לא משתפים פעולה עם השמאל, כדי להכניס לקפלניסטים הבוגדים".
"חשבתי שראיתי הכל. כנראה שלא. בעיקר בא לי לבכות על ערלות הלב והרוע", כתבה אהריש.
שפוי
רוע לב זה אחים שלך מה 7.10.2310:03 08.10.2025
ציון
מה מבינה ערביה בחגי ישראל. הבעיה היא שהיא לא לבד איתה כל השמאלנים עושים אבל בחג. ממש גויים בושה.09:58 08.10.2025
וולף
למעלה מרבע מיליון אנשים צפו בתוכנית ובאולפן היו גם משפחות שכולות כולל יו"ר פורום הגבורה (למעלה מ400 משפחות של חללים וחטופים) שהיה אורח בפנל. במדינה דמוקרטית יש לכל אחד...
למעלה מרבע מיליון אנשים צפו בתוכנית ובאולפן היו גם משפחות שכולות כולל יו"ר פורום הגבורה (למעלה מ400 משפחות של חללים וחטופים) שהיה אורח בפנל. במדינה דמוקרטית יש לכל אחד זכות לבחור מה הוא רוצה לראות והיו מספיק ערוצים לראות את הטכס למי שרצה. אפילו ביום הזיכרון הממלכתי לנופלים הם עשו טכס זיכרון אלטרנטיבי באותה שעה שהיה הטכס הממלכתי.המשך 10:22 08.10.2025
רות יהל
את וצחי הלוי מקסימים. חג שמח.10:14 08.10.2025
