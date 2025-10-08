לפנות בוקר: חיל הים השתלט על המשט השני שעשה את דרכו לעבר ישראל ללא התנגדות, לאחר שביום כיפור השתלט על הראשון. הספינות עושות דרכם לנמל אשדוד

לפנות בוקר השתלט חיל הים על 9 ספינות מ"משט החירות לעזה" במרחק של כ 120-140 מיל ימי מחופי עזה.

ע"פ מארגני המשט 92 איש שהיו על סיפון הספינה "א-צ'מיר" ("המצפון"), בהם אנשי תקשורת ורפואה (לכאורה) נעצרו.

לוחמי שייטת 13 השתלטו על הספינה האחרונה מהמשט

מלבדם נעצרו עוד כמה עשרות שהיו על סיפון 8 כלי השיט הנוספים. סך הכל נעצרו כ-150 איש מכל 9 כלי השיט. אוניות המשט מובלות בשעה זו לנמל אשדוד, כך דיווחו כלי תקשורת שונים מוקדם יותר היום.

פעילי המשט טענו כי "הצבא ישראלי שיבש את התקשורת" בלפחות שתי סירות שנתפסו. הם טענו בנוסף כי הובילו תרופות, מזון וציוד רפואי בשווי 110 אלף דולרים. "לצבא הישראלי אין סמכות חוקית במים בינלאומיים. המשט שלנו לא מסוכן".

משרד החוץ גם אישר הבוקר כי כוחות חיל הים השתלטו על סירות משט לעזה שיצא מטורקיה. בהודעה נכתב כי מדובר על "ניסיון חסר תוחלת נוסף להפר את המצור הימי החוקי ולהיכנס לאזור קרב הסתיים בשום דבר". על פי משרד החוץ, כל הפעילים "בטוחים ובריאים, והם יגורשו באופן מיידי".

כתב כאן 11, איתי בלומנטל דיווח כי האירוע נמשך 40 דקות. במסגרת הזמן, לוחמי שייטת 13 וחיל הים, השתלטו על 9 כלי שייט בלב ים. הסירות עשו את דרכם לעבר המרחב הימי שמול חופי עזה, אזור שנמצא בשליטה ישראלית, ולאחר שהפעילים סרבו לשנות מסלול – ההשתלטות יצאה אל הדרך. בין הסירות גם ספינת קרוז באורך 68 מטרים, Conscience, עליה כ-100 פעילים. בגלל גובהה, בחיל הים החליטו להשתלט עליה מלמעלה. לוחמי שייטת 13 השתלשלו ממסוק בחבלים על הסיפון והשתלטו על כלי השייט. במקביל, לוחמי שייטת 13, השתלטו על שאר כלי השייט בלב ים, כשהם מלווים בשאר יחידות חיל הים: לוחמי פלגות הביטחון השוטף, שייטת ספינות הטילים ולוחמי יחידת סנפיר.

בתוך כך, אתמול גורשו מישראל לירדן, דרך מעבר אלנבי, עשרות רבות של פעילים שהשתתפו במשט הקודם שנעצר ע"י צה"ל ביום כיפור.