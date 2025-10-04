על רקע ההתפתחויות במשא ומתן, ותשובת חמאס לפיה הוא מסכים לחלק מתנאי המשא ומתן, זימן אליו ראש הממשלה בנימין נתניהו את השרים בן גביר וסמוטריץ' במוצאי השבת לדיון בנושא.
ראש הממשלה צפוי למסור נאום לאומה בשעה 20:00.
עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן הגיבה: ״מעולם לא היינו קרובים יותר. דווקא עכשיו בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו עושים הכל לחבל מולם עלינו להתייצב כחומה״.
מוקדם יותר פורסם כי חמאס נתן הסכמה כללית למתווה טראמפ, אך עם מספר תנאים מגבילים. למרות זאת ביקש הנשיא טראמפ מישראל לנצור את האש ברצועת עזה.
הרמטכ״ל כינס במהלך הלילה (ש׳) הערכת מצב מיוחדת לאור ההתפתחויות. בהערכת המצב השתתפו סגן הרמטכ״ל, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין, ראש אגף התכנון, מפקד מפקדת השו״ן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד פיקוד הדרום ומפקד חיל האוויר.
בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הנחה הרמטכ״ל לקדם מוכנות ליישום השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור החטופים. לצד זאת הודגש, כי ביטחון כוחותינו הינו בעדיפות עליונה וכי כלל יכולות צה״ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו.
הרמטכ״ל ציין כי לאור הרגישות המבצעית, על כלל הכוחות לגלות דריכות ועירנות רבה. כמו כן, חידד הצורך בתגובה מהירה להסרת כל איום.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
ציוני דתי שמתבייש בסמוטריץ
תגובת סמוטריץ': לא אאפשר לחתום על ההסכם הבהרתי לראש הממשלה ש3ם הוא יכנע אפרוש מהממשלה .... כעבור חודשיים סמוטריץ עדיין בממשלה לא פרש ולא כלום איש של איומים של גאווה של...
תגובת סמוטריץ': לא אאפשר לחתום על ההסכם הבהרתי לראש הממשלה ש3ם הוא יכנע אפרוש מהממשלה .... כעבור חודשיים סמוטריץ עדיין בממשלה לא פרש ולא כלום איש של איומים של גאווה של שחצנות יהירות וגסות רוח עם אפס מעשיםהמשך 19:54 04.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניסים
אל תדאג , לא סמוטריץ ולא בן גביר לא יפרשו . הכיסא מאוד נעים20:24 04.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתנאל
קנאי הדת רוצים מלחמת נצח כי הם מאמינים שהיא תביא את הגאולה. עוד ועוד קורבנות, חורבן והפקרת הערבות ההדדית שווים בעיניהם פחות מאדמה ואמונת שווא בגאולה.20:21 04.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
