על רקע ההתפתחויות במשא ומתן, ותשובת חמאס לפיה הוא מסכים לחלק מתנאי המשא ומתן, זימן אליו ראש הממשלה בנימין נתניהו את השרים בן גביר וסמוטריץ' במוצאי השבת לדיון בנושא.

ראש הממשלה צפוי למסור נאום לאומה בשעה 20:00.

עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן הגיבה: ״מעולם לא היינו קרובים יותר. דווקא עכשיו בן גביר, סמוטריץ׳ ונתניהו עושים הכל לחבל מולם עלינו להתייצב כחומה״.

מוקדם יותר פורסם כי חמאס נתן הסכמה כללית למתווה טראמפ, אך עם מספר תנאים מגבילים. למרות זאת ביקש הנשיא טראמפ מישראל לנצור את האש ברצועת עזה.

הרמטכ״ל כינס במהלך הלילה (ש׳) הערכת מצב מיוחדת לאור ההתפתחויות. בהערכת המצב השתתפו סגן הרמטכ״ל, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין, ראש אגף התכנון, מפקד מפקדת השו״ן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד פיקוד הדרום ומפקד חיל האוויר.

בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הנחה הרמטכ״ל לקדם מוכנות ליישום השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור החטופים. לצד זאת הודגש, כי ביטחון כוחותינו הינו בעדיפות עליונה וכי כלל יכולות צה״ל יוקצו לפיקוד הדרום לטובת הגנה על כוחותינו.

הרמטכ״ל ציין כי לאור הרגישות המבצעית, על כלל הכוחות לגלות דריכות ועירנות רבה. כמו כן, חידד הצורך בתגובה מהירה להסרת כל איום.