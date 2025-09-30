אדום בוהק: הפועל תל אביב עלתה למשחק הראשון בתולדותיה ביורוליג, והצהירה כוונות בענק, עם ניצחון עצום על ברצלונה

הפועל תל אביב עשתה הערב (שלישי) היסטוריה כשעלתה לראשונה בתולדותיה למשחק ביורוליג. אלופת היורוקאפ הביסה את ברצלונה במחזור הפתיחה של הליגה הטובה באירופה 87:103.

האדומים פתחו פער ברבע השני ומאז לא הביטו לאחור בדרך לניצחון עצום על אחת הקבוצות הגדולות באירופה. לאן הם יגיעו העונה?

חניכיו של דימיטריוס איטודיס עלו ראשונים על הלוח, משלשה של וסיליה מיציץ’, והתחיל רבע ראשון שוויוני עם יתרון שעבר מצד לצד. בסיומו כל אחד מהצדדים קלע 26 נקודות.

ברבע השני האדומים פתחו מבערים ועלו ליתרון תשע בשיא, הקטלונים הצליחו להוריד לשתי הפרש, אך הישראלים ברחו חזרה. הקבוצות ירדו להפסקה ביתרון 45:51 אדום.

הפועל תל אביב לא עוצרת

הפועל ת"א סירבו לעצור ברבע השלישי, ופתחו פער דו ספרתי. האדומים להטו והובילו בשיא ב-14 הפרש. את הרבע השלישי הם סיימו ביתרון 72:80.

גם יתרון כזה לא שכנע אותם לעצור, והקבוצה הישראלית השנייה ביורוליג, הגדילה ל-17 הפרש בשיא הרבע האחרון. הספרדים יצאו לריצה והורידו את ההפרש לתשע בלבד, קצת פחות משתי דקות לסיום. מיציץ' עם שלשה חשובה, החזיר את ההפרש לדו ספרתי והרגיע את האדומים בדרך לניצחון העצום. 87:103 אדום בוהק.

בהמשך הערב תעלה היריבה העירונית למשחקה הראשונה השנה ביורוליג, כשתשחק מול אנדולו אפס הטורקית.