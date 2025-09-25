הסדרה "ילד רע" של הוט הוכרזה כמועמדת לפרס האמי הבינלאומי בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר, לצד 3 סדרות אחרות. הזוכים יוכרזו בטקס שיתקיים בניו יורק ב-24 בנובמבר

ארבע סדרות בלבד העפילו לשלב הגמר, כשלצד "ילד רע" מועמדים גם הסדרות "Las Azules (Women in Blue)", "Koek (Cake" ו-"Rivals".

הסדרה הישראלית, שיצרו רון לשם והגר בן אשר, מבוססת על סיפור חייו של דניאל חן, השותף ביצירתה. כזכור, הסדרה זכתה בפרסי האקדמיה לסדרת הדרמה הטובה ביותר ורק בתחילת השבוע זכתה הסדרה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר בפסטיבל ברלין.

"המועמדות של ׳ילד רע׳ לפרס האמי היא רגע מכונן עבור עולם היצירה הטלוויזיונית בישראל והוכחה לכך שהוט אינה רק שחקן תוכן מוביל בישראל אלא מותג תוכן עולמי" אמר אורי גל, סמנכ״ל השיווק והתוכן בקבוצת הוט. "זהו גם מסר ברור לעולם שהיצירה הישראלית היא כאן כדי להוביל, לרגש ולהותיר חותם".

אמיליו שנקר, מנכ״ל SIPUR, הוסיף כי ״המועמדות לאמי היא עדות לעוצמה של היצירה הישראלית וליכולת שלנו לספר סיפור מקומי שמרגש ומטלטל קהלים בכל העולם. זהו רגע גאווה עצום לנו ולתעשיית הטלוויזיה הישראלית כולה״.