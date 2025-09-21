ראש השנה בפתח ומה מתאים יותר מעוגת דבש אוורירית וטעימה? אז קבלו מתכון קליל לעוגת ספוג עם ניחוחות וטעמים של דבש, ותכוונו לשנה מתוקה כדבש…
מרכיבים:
350 גרם קמח
2 כפיות אבקת אפייה
כפית סודה לשתייה
4 ביצים בינוניות או 3 ביצים גדולות מאוד
250 גרם שמן
200 גרם סוכר
320 גרם דבש איכותי
כף קינמון
לקישוט: פקאן/מייפל/פרוסות שקדים או כל דבר שאתם אוהבים
אופן ההכנה:
יש לערבב היטב את המצרכים: סוכר, דבש, ביצים וקינמון.
לאחר הערבוב יש להוסיף את הקמח, אבקת אפייה וסודה לשתייה, יש לערבב על לקבלת מרקם חלק וללא גושים בכלל. לאחר קבלת העיסה האחידה, יש לצקת את הבלילה לתוך תבנית אינגליש קייק ולפזר את השקדים/פקאנים מלמעלה.
לאפות ב- 155 מעלות כ- 40 דקות, להכניס קיסם ולוודא שיוצא יבש ושיהיה בתאבון.
