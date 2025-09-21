שבוע ראש השנה מביא איתו מופעי סליחות בצפת, סוכות מעוצבות בירושלים, תגלית מטבעות נדירה בגליל, חוויה קולינרית במסעדת "הפי פיש", השקת סדרת טיפוח של URIAGE, פתיחת סניף BBB בערבה ומופע "כוורת לילדים"

חגי תשרי מתקרבים, ויחד איתם שפע של אירועי תרבות, מופעים וחוויות קולינריות ברחבי הארץ. מירושלים ועד הגליל, מהופעות פיוט ועד תגליות ארכיאולוגיות נדירות – הנה מה שמחכה לכם בשבוע של ערב ראש השנה.

מופע סליחות מרגש בצפת

האקדמית צפת תקיים את מופע הסליחות המסורתי – "המציא לנו מחילה בשעת הנעילה". מדובר באירוע תרבותי-רוחני ייחודי הכולל הרצאות וחוויה פיוטית. המופע יתקיים ביום ראשון, ו’ בתשרי תשפ"ו (28.9.25) בקמפוס האקדמית צפת – בית בוסל. התכנסות בשעה 18:00, תחילת ההרצאות ב-18:30 והמופע המרכזי ב-20:00.

טעמים של סליחות במסעדת "הפי פיש"

בימי הרחמים והסליחות, מסעדת "הפי פיש" שבמדרחוב ממילא מזמינה חוויה קולינרית חלבית למהדרין בבוסתן קסום ואדריכלות ירושלמית מרשימה. התפריט מציע מנות שף חלביות מגוונות, מבחר דגים, וטעמים ים-תיכוניים בניצוחו של השף רן נחמיה, שף הבית של מלון ממילא.

טיפוח עור עם סדרת הלחויות החדשה של URIAGE

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי URIAGE משיק סדרת לחויות יומית המבוססת על מים טרמליים עשירים וחומצה היאלורונית. הסדרה כוללת חמישה מוצרים, בהם סרום בוסטר עם 1.5% חומצה היאלורונית ו-97% רכיבים טבעיים, המספק לחות ל-24 שעות ומראה עור זוהר וחלק.

סוכות במלונות מצודת דוד וממילא

מלונות היוקרה מצודת דוד וממילא בירושלים מציעים גם השנה חוויית סוכות בלתי נשכחת מול חומות העיר העתיקה. השנה הוקמו חמש סוכות מעוצבות בהשראת ערכים של עוצמה ורוח איתנה, בעיצובה של חיה אלוני. הסוכות מסמלות אצילות ועוז פנימי, לצד אירוח ברמה הגבוהה ביותר ובכשרות מהדרין.

BBB מתרחבת אל הערבה

קבוצת BBB פתחה סניף כשר חדש של BBB BY THE WAY בעין חצבה שבערבה, בפורמט Express לנוסעים בדרכים. הסניף החדש נפתח בהשקעה של כ-900,000 ₪, משתרע על כ-150 מ"ר וכולל כ-50 מקומות ישיבה. התפריט מציע מנות איכותיות, תוספות וסלטים לאכילה במקום או לאיסוף מהיר.

תגלית ארכיאולוגית נדירה בגליל

מטמון נדיר של 22 מטבעות ברונזה בני יותר מ-1,600 שנה התגלה במערכת מסתור תת-קרקעית בחורבת חוקוק שבגליל התחתון. המטמון נחשף בחפירה של רשות העתיקות והמכללה האקדמית צפת, כהכנה לפתיחת האתר לציבור.

החוקרים אורי ברגר ופרופ' ינון שבטיאל הסבירו: "דומה שהמטמינים תכננו היטב את מקום המחבוא של המטמון, בתקווה לחזור אליו כשיעבור זעם".

המטבעות הוצגו לראשונה ביום חמישי (18.9) בכנס "בין יוספוס לאוסביוס" במכללה האקדמית כנרת.

כוורת לילדים – קלאסיקה ישראלית לדור חדש

שירי להקת כוורת מתעוררים לחיים במופע מיוחד לילדים ולכל המשפחה. לצד השירים, יוגשו סיפורים ואנקדוטות על חברי הלהקה והטקסטים שהפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית. המופע נגיש במלואו גם לילדים עם צרכים מיוחדים, לראשונה בישראל, ומעניק לדור חדש חוויה מוזיקלית של הומור, קסם וצלילים שהפכו לפסקול של כולנו.