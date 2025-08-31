פסטיבל דבש מתוק, פסטיבל נשים מוזיקלי, תערוכת אמנות חגיגית, קונצרט סליחות, מלון יוקרה חדש באילת ומבצעי סוכות – כל מה שקורה השבוע

השבוע הראשון של ספטמבר מביא עמו שפע של אירועי תרבות, תיירות וצרכנות – מפסטיבל הדבש החווייתי, דרך מופעי סליחות וקונצרטים, ועד מלונות יוקרה חדשים, מבצעי חג ותערוכות אמנות. הנה המיטב שקורה בימים הקרובים בישראל:

פסטיבל הדבש

המועצה להאבקה ודבש ודבוראי ישראל מזמינים לפסטיבל הדבש במרכזי המבקרים ובמכוורות ברחבי הארץ. המבקרים יפגשו דבוראים בשטח, יטעמו דבש ישראלי טהור, וילמדו בדרך חווייתית על חשיבותה של דבורת הדבש להאבקת הגידולים החקלאיים. מומלץ לתאם הגעה מראש באתר המועצה.

"ארץ אהבתי" – פסטיבל נשים מוזיקלי

ביישוב מגדלים יתקיים פסטיבל הנשים המוזיקלי “ארץ אהבתי” בסימן יובל 50 לשומרון. הפסטיבל ייפתח במופע שקיעה של רמי קלינשטיין, ובהמשך יופיעו לאה שבת, עינת שרוף, יפעת לרנר ומיכל גרינגליק. האירוע ייערך ביום שני, 8 בספטמבר 2025, החל מהשעה 18:15. כרטיסים ניתן לרכוש באתר tickchak.

תערוכת "אגרת ברכה"

גלריית האמנים בקניון עופר רמת אביב מציגה את התערוכה “אגרת ברכה”, שתוצג מ־7 בספטמבר ועד 15 באוקטובר. בתערוכה יוצגו ציורים מופשטים של מירב אביגדור, פסלים מברונזה ופולימר של שירה נצר, וכן סדרות ציורים של יצחק אטיאס ז"ל על פרחים, ירושלים ואורנמנטיקה מזרחית.

יינות “גראנד קייפ”

הסקוטית מבית ישרקו משיקה בישראל מותג יינות חדש מדרום אפריקה – “גראנד קייפ”. הסדרה כוללת שבעה יינות כשרים, בהם שנין בלאן רזרב, קברנה סוביניון רזרב ושרדונה רזרב. היינות כשרים בהשגחת בית הדין הדרום אפריקאי.

כנס חשיפה בינלאומית לספרות עברית

לראשונה תארח תל אביב יפו כנס מקצועי לחשיפת ספרות עברית. 30 אורחים בינלאומיים מתחומי ההוצאה לאור, העריכה והייצוג ייפגשו עם סופרים מקומיים, ישתתפו בפאנלים וייחשפו לרוחב היצירה הספרותית העכשווית בישראל.

קונצרט הסליחות “ניגון הלב”

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, בניהולו האמנותי של אלעד לוי, מעלה קונצרט סליחות חדש בהשתתפות איציק קלה, בר צברי ואליה מויאל. במופע יבוצעו פיוטי סליחות מוכרים כמו “אדון הסליחות” לצד יצירות מקוריות בעיבודים חדשים.

סיורי סליחות במוזיאון הסובלנות

מוזיאון הסובלנות בירושלים יקיים סיורי סליחות בתערוכות “06:29 – מחושך לאור” ו“אהבה בצל מלחמה”. הסיורים ייערכו מדי יום בשעות 10:00, 12:00 (באנגלית), 14:00 ו־16:00, ובין 27 באוגוסט לסוף ספטמבר גם סיור ערב מיוחד ב־18:00, בהרשמה מראש באתר המוזיאון.

מלונות וריזורטים

קבוצת כראל פותחת באילת את מלון היוקרה החדש “ISLA BROWN 42°”, המציע ספא מפואר, בריכת אינפיניטי ורוף־טופ עם נוף לים ולמדבר. רשת מלונות ג’ייקוב מציעה 20% הנחה להזמנה מוקדמת עד סוף אוגוסט בכל שמונת מלונותיה ברחבי הארץ. בנוסף, פארק המים U SPLASH באילת התרחב בהשקעה של 12 מיליון ₪ וכולל מגלשות חדשות בעיצוב אינדיאנה ג’ונס.

עטלפים במדבריום

במדבריום מצאו בית חם 43 עטלפי פרי מצויים עם נכויות קשות, אליהם הצטרפו תשעה עטלפים נוספים. המקום מותאם במיוחד לצרכיהם ומציע חוויה חינוכית ומרגשת לכל המשפחה.

טיפוח ובריאות

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי URIAGE מציג בישראל את הדאודורנט החדש Power 3, עם פעולה משולשת: נוגד ריח, אנטיפרספרנט והגנה ל־24 שעות. הפורמולה מתאימה גם לעור רגיש ואינה משאירה סימנים על הבגדים.

חודש התיירות הישראלית

משרד התיירות, בראשות השר חיים כץ, יוצא ביוזמה לאומית חדשה בהשקעה של 10 מיליון ₪ לעידוד תיירות פנים. התוכנית כוללת סיורים חווייתיים בהובלת מורי דרך, אירועים והטבות במלונות. ההרשמה הראשונה למורי דרך נמשכת עד סוף אוגוסט באתר המשרד.