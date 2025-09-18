בעקבות תלונה שהתקבלה מאזרח, חברת מאפיית נחמה בע"מ מודיעה על חשש לנוכחות של אגוזים שאינם חלק מרכיבי המוצר ואינם מוצהרים בתווית, אך נמצאים בסביבת הייצור.
פרטי המוצר:
-
שם המוצר: מיני קרואסון וניל
-
קוד ייצור: 247
-
תאריך תפוגה: 24.9.25
בשל החשש, צרכנים אשר אלרגיים לאגוזים, בוטנים, דגנים המכילים גלוטן או אלרגנים נוספים המופיעים על גבי התווית – מתבקשים שלא לצרוך את המוצר ולהחזירו לסניף בו נרכש.
בהתאם להנחיות שירות המזון במשרד הבריאות, החברה פועלת לאיסוף המוצר מהמדפים.
במאפיית נחמה מציינים: "אנו מתנצלים בפני לקוחותינו על התקלה ופעלנו לתקנה מיידית".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים