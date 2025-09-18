מאפיית נחמה בע"מ מודיעה על חשש לנוכחות אגוזים במוצר "מיני קרואסון וניל", וקוראת לצרכנים אלרגיים שלא לצרוך את המוצר ולהחזירו

בעקבות תלונה שהתקבלה מאזרח, חברת מאפיית נחמה בע"מ מודיעה על חשש לנוכחות של אגוזים שאינם חלק מרכיבי המוצר ואינם מוצהרים בתווית, אך נמצאים בסביבת הייצור.

פרטי המוצר:

שם המוצר: מיני קרואסון וניל

קוד ייצור: 247

תאריך תפוגה: 24.9.25

בשל החשש, צרכנים אשר אלרגיים לאגוזים, בוטנים, דגנים המכילים גלוטן או אלרגנים נוספים המופיעים על גבי התווית – מתבקשים שלא לצרוך את המוצר ולהחזירו לסניף בו נרכש.

בהתאם להנחיות שירות המזון במשרד הבריאות, החברה פועלת לאיסוף המוצר מהמדפים.

במאפיית נחמה מציינים: "אנו מתנצלים בפני לקוחותינו על התקלה ופעלנו לתקנה מיידית".