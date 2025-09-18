שאלנו את כוכבי התיאטרון toMix, האם לשחקנים דתיים יש הזדמנות שווה להשתלב בתחום, ואם יוכלו לתת להם קצת טיפים. צפו

ביום ראשון נפתח בתל אביב "תיאטרון toMix" – בית תרבות חדש שמבקש לחבר בין תיאטרון, מחזות זמר, מוזיקה חיה ומחול. שאלנו את כוכבי התיאטרון האם לשחקנים דתיים יש הזדמנות שווה להשתלב בתחום, ואם יוכלו לתת להם קצת טיפים.

אל ההשקה חגיגית הגיעו עשרות שחקנים מהבולטים בארץ, בהם מיה דגן, מלי לוי, אורי גוטליב, יניב פולישוק, טלי אורן, שיר פופוביץ, יפית אסולין ושלומי טפיארו. אז מה הם ענו לנו?

ניב פולישוק אמר לנו: "אני לא רואה שום הבדל בין שחקנים דתיים לחילונים, אני לא רואה סיבה לעשות את ההבדלה הזאת.", ואורי גוטליב הצטרף: "לי זה לא משנה אם אני רואה מישהו שהוא שחקן טוב, זה לא אכפת אם הוא דתי או לא דתי."

שלומי טפיארו נתן תשובה אישית ומלאת אמונה: "אני חושב שצריך לאהוב את זה עד הסוף ולהאמין בעצמך. זה התחיל אצלי 12-13 שנה אחורה בערך, שאמרתי שהחיים הם לא לקום בבוקר, לנגן בגיטריה ולחכות להצגה בערב. זה קצת מעבר. אני בן אדם שומר שבת, ומחובר לאבא שבשמיים באמונה גדולה."

ושיר פופוביץ הוסיפה לדבריו: "אני שומרת שבת על מלא, וכשרות ומתפללת כל יום, ועדיין שחקנית – אז זה אפשרי."

אחרי כל הדברים הכנים שנאמרו, עולה תמונה ברורה: מה שבאמת קובע בעולם המשחק הוא הכישרון והחיבור לדמות, ולא אם אתה דתי או חילוני.