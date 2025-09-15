פסטיבל אביב 2025 בתיאטרון הסימטה חזר בפעם ה-16: ההצגה "רק בשמחות" הוכרזה כזוכת הפסטיבל. בנוסף חולקו פרסים לשחקנים אלון לשם, איגור קזצקר ויהלי דגמי

בסוף השבוע האחרון התקיים בפעם ה-16 פסטיבל אביב של תיאטרון הסימטה בתל אביב, בשיתוף עיריית תל אביב ובתמיכת משרד התרבות. הפסטיבל נמשך שלושה ימים וכלל הצגות מקוריות, מחזות קריאה ומופעים שעמדו לרשות הקהל הרחב.

"רק בשמחות" – הזוכה הגדולה של הפסטיבל

בסיום הפסטיבל הוכרזה ההצגה "רק בשמחות" כזוכת הפסטיבל. ההצגה, מאת משי ריין ובבימויה של דריה נובה, היא קומדיה פרועה המתרחשת מאחורי הקלעים של ערב חתונה. דרך ההתרחשויות על הבמה נחשפים סודות משפחתיים ורגעים טעונים ומביכים, בדיוק בזמן הלא מתאים. ההצגה נועדה לשמש מפלט קומי מהמציאות הקשה של ימינו, והשופטים ציינו כי היא הצליחה לשלב בין אלמנטים קומיים לרגשיים באופן מדויק.

עוד באותו נושא השבוע בתרבות ותיירות: פסטיבלים, סליחות וחגיגות חגים 17:03 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

פרסים נוספים לשחקנים מצטיינים

במסגרת חלוקת הפרסים, הוענק פרס השחקן לשני שחקנים: אלון לשם על תפקידו בהצגה "סודות בוערים" ו-איגור קזצקר על משחקו בהצגה "הביתה לחזור". פרס שחקנית השנה הוענק ל-יהלי דגמי על תפקידה בהצגה "הביתה לחזור", אותה גם כתבה.

מנכ"לית תיאטרון הסימטה: "הזדמנות לחשוף כישרונות חדשים"

מנכ"לית תיאטרון הסימטה, עירית פרנק, סיכמה את הפסטיבל ואמרה:

"פסטיבל אביב, שמתקיים השנה בפעם ה-16, ממשיך להוות מסורת של קידום תיאטרון מקורי ויצירתי. זו הזדמנות לחשוף כישרונות חדשים ולהציג יצירות שמשקפות את רוח הזמן והחברה שלנו."