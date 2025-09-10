על פי נתוני הכנסת, כחמישית מבתי הספר בעיר תל אביב, 33 מתוך 160, אינם ממוגנים או נמצאים ברמת מיגון נמוכה. זאת למרות שהעירייה השקיעה כחצי מיליארד שקל בהיערכות לשנת הלימודים הנוכחית. הורים רבים מביעים דאגה לנוכח המצב, וטוענים כי ילדיהם נאלצים להסתתר במקומות לא בטיחותיים בזמן אזעקות.
על פי הדיווח באתר 'מאקו', בבית הספר היסודי "משה שרת" בשכונת נווה שרת, הורים מתריעים כי מאות תלמידים נותרים ללא מרחב מוגן. "היום, בזמן אזעקה, 70% מהילדים פשוט נצמדים לקירות ומתפללים", אומרת אם מהנהגת ההורים, ומוסיפה כי בזמן אזעקות הילדים נאלצים "להסתתר במסדרון מתחת לגרם מדרגות, ליד שירותים – מקום שאינו בטיחותי".
ההורים טוענים כי בתי ספר אחרים בצפון-מזרח העיר כבר ממוגנים, אך בית ספרם עדיין לא. לדבריהם, העירייה הבטיחה להם תקציב לפרויקט מיגון, אך מאז לא נעשה דבר.
מעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי קיימות "מגבלות הנדסיות ולוגיסטיות שמקשות על הוספת מיגון מידי". העירייה הודיעה כי היא החלה בפרויקט רב-שנתי בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים לצמצום פערי המיגון, אך הדגישה כי "ייקח זמן". בינתיים, הבהירו בעירייה, בתי ספר עם פערי מיגון יוכלו "להגמיש את מערכת הלימודים ולאפשר למידה דיפרנציאלית בהתאם למרחבים המוגנים".
