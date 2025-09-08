פרטים ראשונים על הפיגוע בצומת רמות מעלים כי המחבלים עלו על קו 62 והחלו לירות לעבר הנוסעים, עד שחוסלו בירי. כוחות ההצלה קבעו את מותם של 4 פצועים

פיגוע הירי בצומת רמות. מפרטים ראשוניים על פיגוע הירי הקשה בצומת עולה כי שני המחבלים עלו על קו אוטובוס מספר 62.

שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים. הם נוטרלו וחוסלו בירי, בשלב זה לא ידוע האם על ידי אזרחים חמושים או שוטרים שהיו במקום. נבדקת עדות לפיה המחבלים עלו לאוטובוס במסווה של מבקרי נסיעה.

מד"א עדכנו על 4 נרצחים בפיגוע: "לאחר ביצוע בדיקות רפואיות חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 4 הרוגים, בהם גבר כבן 50 ו-3 גברים כבני 30 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים במצב קל מרסיסי זכוכיות".

לאחר זמן קצר עדכנו על מותה של פצועה אנוש כבת 45.

תחנות האוטובוס בצומת רמות, נמצאות בצומת הרחובות גולדה ויגאל ידין, ובתחנות ישנן עשרות נוסעים בכל יום, שמגיעים מאזור רמות לכיוון מרכז העיר או לכיוון סנהדריה והגבעה הצרפתית. בסמוך לתחנות ההסעה יש את התחנה המרכזית החדשה 'הארזים' שמשרתת את קווי האוטובוס של הריכוזים החרדיים.

עוד באותו נושא קטסטרופה בירושלים: 15 פצועים מתוכם 5 אנוש בפיגוע ירי 10:18 | גיא עזרא 4 3 😢

מבית החולים הדסה נמסר: "אל יחידות הטראומה בהדסה עין כרם ובהדסה הר הצופים פונו עד כה שלושה פצועים. בהדסה עין כרם מטופלת פצועה כבת 30, עם פגיעת ירי במצב בינוני ובהכרה. בהדסה הר הצופים – פצוע בשנות ה-20 לחייו עם פגיעת ירי במצב בינוני ופצוע בשנות ה-40 לחייו עם פגיעת ירי במצב קשה מאוד ולא יציב."

שני המחבלים כאמור חוסלו בירי.