מפולת קרקע הרסנית בהרי מארה המרוחקים במערב סודן גבתה את חייהם של לפחות 1,000 בני אדם, כך דיווחה תנועת השחרור של סודאן

מפולת קרקע הרסנית בהרי מארה המרוחקים במערב סודאן גבתה את חייהם של לפחות 1,000 בני אדם, כך דיווחה תנועת השחרור של סודאן. האסון, שהתחיל ביום ראשון בעקבות גשמים כבדים שנמשכו ימים, השאיר ניצול יחיד והרס כמעט לחלוטין את הכפר טראסין, כך נמסר בהצהרת התנועה.

תנועת השחרור של סודאן פנתה לאו"ם ולארגונים אזוריים ובינלאומיים בבקשה לסיוע הומניטרי דחוף. האזור, הממוקם במדינת צפון דארפור, הפך למקלט עבור תושבים רבים שנמלטו מבתיהם עקב המלחמה בין הצבא הסודני לכוחות התמיכה המהירה (קבוצה חצי צבאית). מלחמת האזרחים, שפרצה באפריל 2023, הובילה לרעב כבד באזור ואף להאשמות בג'נוסייד במערב דארפור.

https://www.srugim.co.il/?p=1147722