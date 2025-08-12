מדינת ישראל מנהלת מגעים עם דרום סודאן להעביר תושבים מעזה לשטחה, כך דווח הערב בסוכנות הידיעות AP. על פי הדיווח ישראל מקיימת מגעים בעניין עם מדינות נוספות.
כזכור, בשבוע האחרון ביקר בישראל שר החוץ של דרום סודן ובין היתר הגיע גם ליו"ש
במסגרת ביקורו כאן בארץ אמר כי "דרום סודאן רואה בישראל ידידה אמיתית, שותפה מהימנה, היסטורית ואסטרטגית", והוסיף "אנו אסירי תודה על תמיכתה של ישראל במאבקנו לעצמאות ובתמיכה המתמשכת בתחומים מגוונים. אנו בטוחים כי על בסיס ההיסטוריה של שיתופי הפעולה הקודמים, נוכל לקדם יחסים בילטרליים משמעותיים וליישם פרויקטים מעשיים לפיתוח ולרווחת שתי המדינות ועמיהן", דברי שר החוץ הדרום סודאני בשבוע שעבר.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אין בכלל ספק שתושבי עזה "ירוצו" להתגורר בדרום סודן , מדינה בין הכי עניות בעולם , שבה מעל 50% מהאוכלוסיה משתכרים פחות מדולר בודד ליום , שזה מתחת לקו העוני של העולם ... זו גם מדינה נוצרית , שאין ספק שכל אזרח מוסלמי בעזה רק חולם על "טרנספר מרצון" לכזה "גן עדן ..." שבו בגלל הרעב תוחלת החיים היא 42 שנה ... נראה את ישראל מבצעת מהלך כזה שהוא פשע מלחמה , ונראה איזה סנקציות העולם יטיל עליה ... ונראה כמה זמן נשרוד ...
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי מילואים ... איפה הבנים של ראש הממשלה ? קונים דירות בבריטניה וארה"ב... הממשלה הזו מובילה אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מצבנו הכלכלי נוראי , מצב שרותי הבריאות הוא כזה שאתה יכול למות לפני שתראה רופא מומחה או תצליח לקבוע תור לבדיקת MRI , על החינוך אין מה לדבר ... בטחון פנים זה מצרך מבוקש , שיא בגניבות , פריצות , רציחות , פרוטקשיין, דמי חסות, גניבות רכב והכל לאור יום , הצבא כבר קורס מרוב עומס ורק אידיוטים מוכנים להמשיך להתייצב למילואים , מצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר , כל העולם מכיר במדינה פלסטינית, חוץ מארה"ב, וזה יביא מפולת נוספת והאשמות נוספות ברצח עם פשעי מלחמה, וחוקיות מפעל ההתנחלויות ... אנחנו כפסע מהתמוטטות המוחלטת ולא מהנצחון המוחלט ... כל ידידתנו בעולם תומכות לא רק במדינה פלסטינית אלא גם באמברגו נשק , וברגע שזה יגיע לאמברגו כלכלי ישראל מחוסלת, זה לאן שהביא אותנו השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים שמסביבוהמשך 22:21 12.08.2025
ב – http://הצעה%20איך%20להעביר%20ערבים%20למדינות%20אחרות%20בשקט%20מבלי%20שיש%20מדינה%20שמוכנה%20לקלוט%20אותם
זוכרים איך היתה עליה בילתי ליגלית של מעפילים לישראל ? אז יש לעשות את אותו דבר , אבל בכוון הפוך . יש לארגן ספינות גדולות שיביאו ערבים מול חופי צרפת , ספרד...
זוכרים איך היתה עליה בילתי ליגלית של מעפילים לישראל ? אז יש לעשות את אותו דבר , אבל בכוון הפוך . יש לארגן ספינות גדולות שיביאו ערבים מול חופי צרפת , ספרד , איטליה ועוד, מחוץ למים טריטוריאליים , ולהוריד בסירות גומי בקבוצות של 10-15 ערבים שישוטו לכוון החוף . רצוי בשעות הלילה. סיבות: 1. להעביר החוצה כמה שיותר ערבים , מבלי שהגויים ירגישו בכך 2. להעניש את אותן מדינות על הכרה במדינה פלסטינאית , שיקימו את המדינה אצלהן. 3. לאותם ערבים יהיה יותר אינטרס לנסוע לאירופה , מאשר למדינות נכשלות אחרות .המשך 00:54 13.08.2025
הממשלה הזו על כל חלקיה משקרת כמו שהיא נושמת , אנחנו כבר שנתיים במלחמה והם לא אוכפים את חוק הגיוס הקיים , במקום זה מצפים מאתנו לבוא לעוד 200 ימי מילואים ... איפה הבנים של ראש הממשלה ? קונים דירות בבריטניה וארה"ב... הממשלה הזו מובילה אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מצבנו הכלכלי נוראי , מצב שרותי הבריאות הוא כזה שאתה יכול למות לפני שתראה רופא מומחה או תצליח לקבוע תור לבדיקת MRI , על החינוך אין מה לדבר ... בטחון פנים זה מצרך מבוקש , שיא בגניבות , פריצות , רציחות , פרוטקשיין, דמי חסות, גניבות רכב והכל לאור יום , הצבא כבר קורס מרוב עומס ורק אידיוטים מוכנים להמשיך להתייצב למילואים , מצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר , כל העולם מכיר במדינה פלסטינית, חוץ מארה"ב, וזה יביא מפולת נוספת והאשמות נוספות ברצח עם פשעי מלחמה, וחוקיות מפעל ההתנחלויות ... אנחנו כפסע מהתמוטטות המוחלטת ולא מהנצחון המוחלט ... כל ידידתנו בעולם תומכות לא רק במדינה פלסטינית אלא גם באמברגו נשק , וברגע שזה יגיע לאמברגו כלכלי ישראל מחוסלת, זה לאן שהביא אותנו השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים שמסביבוהמשך 22:21 12.08.2025
