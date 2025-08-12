לפי הדיווח המתפרסם הערב בסוכנות AP ישראל מנהלת מו"מ עם דרום סודן להעברת עזתים לשטחה. ע"פ הדיווח ישראל מקיימת מגעים בעניין עם מדינות נוספות

כזכור, בשבוע האחרון ביקר בישראל שר החוץ של דרום סודן ובין היתר הגיע גם ליו"ש

במסגרת ביקורו כאן בארץ אמר כי "דרום סודאן רואה בישראל ידידה אמיתית, שותפה מהימנה, היסטורית ואסטרטגית", והוסיף "אנו אסירי תודה על תמיכתה של ישראל במאבקנו לעצמאות ובתמיכה המתמשכת בתחומים מגוונים. אנו בטוחים כי על בסיס ההיסטוריה של שיתופי הפעולה הקודמים, נוכל לקדם יחסים בילטרליים משמעותיים וליישם פרויקטים מעשיים לפיתוח ולרווחת שתי המדינות ועמיהן", דברי שר החוץ הדרום סודאני בשבוע שעבר.