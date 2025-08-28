המשט החדש לעזה: מאות פעילים מ-44 מדינות, עשרות סירות סיוע וגרטה טונברג בתור אחת מהמובילות – המטרה: להפעיל לחץ על ישראל ולספק סיוע הומניטרי

"משט סיוע" נוסף צפוי לצאת בימים הקרובים לרצועה. לפי דיווח של "לה רפובליקה" האיטלקי, מדובר על עשרות סירות שיצאו מברצלונה, סיציליה, תוניסיה ויוון. הסירות יכללו צוותים מ-44 מדינות שונות, במטרה להקשות על ההשתלטות של כוחות הביטחון ולהפעיל לחץ בינלאומי על ישראל. מארגני המשט טוענים כי מדובר ב"משימה הימית האזרחית הגדולה אי פעם".

הסירות הראשונות צפויות להפליג מנמלי אירופה כבר ב-31 לאוגוסט, ולאחר מכן, ב-4 לספטמבר יצטרפו סירות נוספות. על פי הדיווח, גם הפעם גרטה טונברג צפויה לנסות ולהגיע לעזה על אחת הספינות, יחד עם אדה קולאו, ראש עיריית ברצלונה לשעבר, ואקטיביסטים פרו-פלשתינים נוספים.

רוב הסירות במשט צפויות להיות סירות קטנות יחסית, אשר יביאו עימן סיוע הומניטרי. רשימת ההמתנה להשתתפות במשט מונה כ-30 אלף איש. המארגנים טוענים כי המשט נועד להרים את מסך המצור מעל עזה, ולהקים ערוץ הומניטרי קבוע לרצועה.

למרות שהמשט צפוי להפר את החוק ונתון לסיכון גבוה של מעצרים, מריה אלנה דליה, דוברת המשט, הדגישה בראיון לעיתון האיטלקי: "אנחנו לא רוצים להיתפס כאיום, אך אנחנו לא יכולים לשתוק לנוכח מה שקורה בעזה". היא הוסיפה כי "המשט הזה יכול להקשות על ישראל, וכוחות הביטחון עשויים להיתקל בקשיים".

כמו כן, המשט הזה מגיע לאחר מספר ניסיונות כושלים להפעיל "משטי סיוע" קודמים, בהם נעצרו גרטה טונברג ופעילים נוספים, כמו במשט "החנדלה", ששוחרר מישראל לאחר המעצר.