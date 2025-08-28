גמר סוער במיוחד: שגיא ונינה הובילו בניקוד השופטים, אבל אהבת הקהל הכריעה את הכף והעניקה את הניצחון לאמיר וסנה – תזכורת כואבת לכך שב"רוקדים עם כוכבים" מי שמביא יותר בידור וצחוקים לוקח את הגביע, גם אם הוא לא הרקדן הטוב ביותר

אתמול (רביעי) שודר הגמר הגדול של רוקדים עם כוכבים בקשת 12. אחרי חמישה חודשים סוערים של חזרות אינסופיות, פציעות, דמעות וגם לא מעט דרמות על הרחבה – הגיעו הפיינליסטים לערב ההכרעה שחתם עונה סוערת במיוחד.

אל הקרב האחרון על הגביע הגדול התייצבו ארבעת הזוגות: אמיר וסנה, נינה ושגיא ורוני ולוטם, קארין ואוראל.

עוד באותו נושא רגע לפני הגמר: כוכבי רוקדים עם כוכבים בראיון לסרוגים 17:52 | שיר לוי 3 0 😀 👏

אהובי הקהל

אמיר שורוש, שזכור בעיקר מהדמות הקומית של רמזי ב"קופה ראשית", הפך לאחד המתמודדים הבולטים של העונה. יחד עם סנה, הם הפכו לזוג צבעוני שסיפק לא מעט רגעים קלילים, מצחיקים ומלאי אנרגיה – מה שהביא להם אהבת קהל עצומה לאורך כל הדרך.

הקרב מול שגיא ונינה

אבל ברמה המקצועית, התמונה הייתה אחרת לגמרי. אמיר וסנה נותרו עד הרגע האחרון מול שגיא ונינה – זוג שהציג ריקודים מדויקים, ביצועים מרשימים והרמות ברמה גבוהה במיוחד. השופטים פרגנו להם שוב ושוב, ובסיכום ציוני השופטים בערב הגמר היה ברור: שגיא ונינה סיימו עם 119 נקודות, לעומת 117 בלבד לאמיר וסנה. במילים אחרות – לפי השופטים, שגיא ונינה היו צריכים להיות הזוכים הגדולים של העונה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שגיא ונינה בריקוד הגמר. (צילום: באדיבות קשת 12)

ההכרעה

אבל בסוף, לא רק ציוני השופטים הכריעו. אהבת הקהל גברה על דעת השופטים והעניקה את הניצחון לאמיר וסנה למרות שהריקודים שלהם לא היו הטובים ביותר. העונה הזו הוכיחה שוב שב"רוקדים עם כוכבים" לא תמיד הכישרון על הרחבה הוא שקובע, אלא מי מצליח לכבוש את הלבבות בבית – גם אם זה בעיקר עם בדיחות וצחוקים. וזה אולי נחמד ומבדר, אבל בסוף נותרה תחושת פספוס: בתחרות ריקודים מקצועית, מי שניצחו הם אלה שהצחיקו יותר, לא אלה שרקדו טוב יותר.