רגע לפני הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים", יצאנו לפגוש את הפיינליסטים ולשאול אותם את השאלות שכל אחד סקרן לשמוע: איזה טקס או אמונה תפלה הם עושים לפני שהם עולים לרחבה, מי חופר הכי הרבה בקבוצת הוואטסאפ שלהם, ומה הם מתכננים לעשות ביום שאחרי שהאורות יכבו והגמר יסתיים.

צפו בראיון עם הפיינליסטים של "רוקדים עם כוכבים" לסרוגים:

איזה טקס או אמונה תפלה לפני שעולים לרחבה?

אמיר וסנה לא מוותרים על תפילה קטנה: “רגל ימין ומתפללים לבורא עולם”. קארין ואוראל מעלים את האנרגיות בקפיצות, ושגיא ונינה מצטרפים גם הם לקפיצות שלפני הריקוד. רוני ולוטם דווקא פרקטיים יותר – הם מגרדים את הנעליים עם שוט, כדי שלא יחליקו על הרחבה. בקיצור, כל אחד והשגעון שלו, העיקר להגיע לבמה עם ביטחון.

מי החופר הרשמי בקבוצה?

כאן כמעט לא הייתה התלבטות – כולם אמרו שלוטם. רוני אמרה “לוטם”, קארין אמרה גם היא על לוטם, ושגיא הצטרף אליהם. לוטם עצמו היה בהלם כששמע את קארין בוחרת בו, ואמר שהיא הכי חופרת, אבל כנראה שאין דרך להתחמק מהתואר. אמיר וסנה ניסו להתחמק: “ההפקה חופרת”… אבל נראה שהתשובה ברורה.

מה קורה ביום שאחרי הגמר?

רוני חוזרת לתפקיד האמא במשרה מלאה עם פגישה בגן של הבת שלה, קארין מתכננת סוף סוף לישון בלי שעון מעורר אחרי תקופה מטורפת של חזרות, שגיא כבר מכוון למטרה הבאה וממשיך בגודו, ואמיר וסנה מקווים להתעורר לראיון ניצחון בבוקר שאחרי.

אחרי כל החזרות, ההתרגשות והחפירות בוואטסאפ – בקרוב נדע מי יזכה בגביע. הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים" ישודר ביום רביעי בקשת 12.