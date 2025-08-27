שגיא מוקי, אלוף העולם בג'ודו ופיינליסט "רוקדים עם כוכבים", חושף בראיון ל"סרוגים" את הסיפור המרגש על שמירת השבת של אביו שהפכה לחלק מניצחונו באליפות אירופה

שגיא מוקי, אלוף העולם בג'ודו והפיינליסט של "רוקדים עם כוכבים", חושף בראיון לסרוגים את הסיפור שבו שמירת השבת של אביו הפכה לחלק בלתי נפרד מהניצחון שלו באליפות אירופה.

צפו בראיון המרגש של שגיא מוקי לסרוגים:

ראיון עם שגיא מוקי לסרוגים. (צילום: סרוגים)

שגיא נזכר באליפות אירופה שהתקיימה באזרבייזן: "התחרות התחילה בבוקר ונמשכה עד הערב. אבא שלי ישב מול הטלוויזיה וצפה בי מנצח קרב אחרי קרב. רגע לפני הקרב המכריע הייתה תקלה ועיכוב, ובינתיים נכנסה שבת. אבא שלי סגר את הטלוויזיה והלך לבית הכנסת, מתוך אמונה שהוא עושה את הכי טוב בשבילי."

"בזמן התפילה, מישהו נכנס לבית הכנסת, חייך אליו ועשה לו לייק – שניצחתי בגמר אליפות אירופה." כך הבין אביו של שגיא שבנו זכה באליפות אירופה.

אלוף העולם בדרך לתואר חדש

רגע לפני הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים", מוקי מביא איתו את אותה עוצמה, משמעת ואמונה גם לרחבת הריקודים. הפיינליסט האהוב, שהביא לישראל לא מעט רגעי גאווה על המזרן, ממשיך לרגש את הצופים גם בריקוד, ומסומן כאחד המועמדים הבולטים לזכייה בתוכנית. הגמר ישודר ביום רביעי הקרוב בערב בקשת 12.