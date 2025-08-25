למרות מחאה קולנית מצד חלק מהאוהדים, מכבי תל אביב רושמת הצלחה במכירת המנויים לעונת 25/26 – והקהל מוכיח שוב: כועסים, אבל ממשיכים להגיע

במשך שבועות ניסו אוהדי מכבי תל אביב לשנות את המציאות. מחאות מול משרדי ההנהלה, שלטים חדים, קריאות לביטול מנויים ואפילו הפגנה ביום הצגת המנהל המקצועי החדש. אך הבוקר, כשהמכירה נפתחה לציבור הרחב – המספרים דיברו בעד עצמם.

בתוך פחות מ-4 שעות נמכרו מעל 500 מנויים חדשים, בנוסף ל-7,200 שכבר נמכרו בשלבים המוקדמים. נכון לעכשיו, כבר כ-7,700 אוהדים הבטיחו את מקומם בהיכל בעונת 2025/26, מתוך כ-9,000 מקומות. ואם לשפוט לפי הקצב, הצהובים בדרך לעוד עונה מלאה ביציעים.

ניסו הכול – הקהל בכל זאת מגיע

המחאה של אוהדי "הגייט", קבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, לא הייתה שקטה ולא שולית. היא כללה שלטים שהודבקו למשרדי הקבוצה בנוסח "מכבי = חברת ביטוח?", "תחזירו את האמון", "מה רכשנו ב'תקציב הגדול ביותר?'", דרישה לשקיפות והבהרות לגבי מתווה המנויים והחזרים מהעונה החולפת.

ביום הצגת המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה, כ-100 אוהדים הפגינו מחוץ להיכל, בדרישה להבהרות והבטחות לגבי הסגל והעתיד. נשמעו גם קריאות להפסיק עם "אותיות קטנות" ולהתחייב למחיר קבוע למנויי היורוליג.

אבל ככל שהמחאה התרחבה, כך התחזקה התחושה שאולי הקולניות שלה אינה מייצגת את כלל האוהדים. בפועל, מאות כבר רכשו מנויים, והאולם צפוי להיות מלא גם בעונה הבאה.

מנכ"ל מכבי תל אביב, מודי פלד, אמר במסיבת העיתונאים: "שמענו את הקריאות של האוהדים. זה טוב שיש אכפתיות. אנחנו קשובים – ופתוחים לשיח."

יו"ר המועדון שמעון מזרחי היה חד יותר כשיצא בתקיפות נגד האוהדים המוחים: "ההפגנה הזו הייתה לא במקום. היא פגעה בתדמית של המועדון."

האוהדים, לעומת זאת, טוענים שהמחאה הביאה תוצאות, כמו התחייבות שהמחיר למנויי היורוליג לא יעלה לעומת השנה הקודמת. אך ספק אם זה היה שובר שוויון עבור רוב רוכשי המנויים. נראה כי רוב הקהל של מכבי לא חיכה לתשובות , ורק רצה לוודא שיש לו כיסא בהיכל.