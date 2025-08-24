אליאנה תדהר חוגגת 33 וכוכבי הפסטיגל מברכים אותה בסרטון חגיגי. החגיגה האישית משתלבת עם ההתרגשות לקראת Imagine פסטיגל 2025 – שיחזיר את ילדי הפסטיגל, ישלב תחרות שירים מקוריים ויאחד על במה אחת כוכבים ותיקים לצד כוכבים עכשוויים

אליאנה תדהר, מהכוכבות הגדולות של עולם הילדים והנוער בישראל ו"מלכת הפסטיגלים" בשנים האחרונות, חגגה השבוע יום הולדת – והחברים לבמה לא נשארו אדישים.

במסגרת מופעי הפסטיגל, שצפויים לכבוש שוב את אולמות הענק בחנוכה הקרוב, הפתיעו את תדהר בסרטון מיוחד בו שיתפו כוכבי המופע ברכות חמות ומלאות אהבה. בין המברכים ניתן למצוא את לי בירן, בן זוגה על הבמה ובחיים, אנה זק, מרגי, מאיה קיי ועוד רבים – שכולם הצטרפו כדי לחגוג איתה את הרגע המרגש.

צפו בכוכבי הפסטיגל מברכים את אליאנה תדהר ליום הולדתה ה- 33

כוכבי הפסטיגל מברכים את אליאנה. (צילום: יח"צ פסטיגל)

Imagine פסטיגל

אבל החגיגה האישית משתלבת היטב עם ההתרגשות הגדולה סביב Imagine פסטיגל. מדובר במופע החנוכה של 2025. השנה מביא הפסטיגל ניחוח נוסטלגי לצד חידושים מסקרנים. אלו כוללים חזרתם של ילדי הפסטיגל אל הבמה, תחרות שירים מקוריים שבה הקהל עצמו יכריע מי יזכה, וקאסט מרשים. הקאסט מחבר בין אייקונים ותיקים כמו שרית חדד וטל מוסרי לבין כוכבים עכשוויים כמו מרגי, אנה זק ועדן גולן.

בין המשתתפים שנחשפו גם אליאנה תדהר ולי בירן, שחוזרים לבמה יחד, הזמרת עדן גולן שכיכבה באירוויזיון, הזמר והשחקן שחר טבוך, קווין רובין וקים בן שמעון וכן הדוגמנית מאיה קיי והשחקן אורי ורד. השילוב בין דור ותיק לאמנים צעירים מבטיח מופע מגוון שיפנה לכל המשפחה.