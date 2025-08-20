השף אסף גרניט חוגג 47! מ"מחניודה" בירושלים ועד כוכב מישלן בפריז, עם מסעדות מצליחות בעולם ובישראל ותפקידים בטלוויזיה. קבלו 10 עובדות מפתיעות שלא ידעתם עליו

השף אסף גרניט, מהפנים המוכרות ביותר בעולם הקולינריה והטלוויזיה בישראל, חוגג היום (רביעי) יום הולדת 47.

גרניט הוא הבעלים של מסעדות מצליחות בארץ ובעולם, זוכה כוכב מישלן בפריז ושופט ותיק בתוכניות בישול אהובות. לרגל יום הולדתו, ריכזנו עבורכם עשרה דברים מפתיעים שלא ידעתם עליו – מהשירות הצבאי בצנחנים, דרך כיבוש לונדון ופריז ועד סודות מהחיים האישיים.

הנה 10 דברים של ידעתם על אסף גרניט:

1. התחלה צבאית מפתיעה: גרניט בכלל התחיל את דרכו כלוחם בחטיבת הצנחנים, אך בעקבות פציעה הוסב לתפקיד מדריך חובשים.

2. לא באמת "גרניט": משפחתו נקראה במקור גוטריימן, ורק לאחר מכן עיברתה את השם ל"גרניט".

3. הפריצה הגדולה: המסעדה הראשונה שפתח הייתה "מחניודה" בירושלים (2009), שהפכה לאגדה מקומית וסימנה את תחילת הדרך הבינלאומית שלו.

עוד באותו נושא גאווה: אסף גרניט זכה בתואר שף השנה 13:37 | קשת ברגסון 0 0 😀 👏

4. שבור בפריז: מסעדתו "שבור" בפריז זכתה בכוכב מישלן בשנת 2021 – הפעם הראשונה שמטבח ישראלי קיבל את ההכרה היוקרתית הזו בצרפת.

5. כוכב בינלאומי: ברזומה שלו מסעדות בישראל, לונדון, פריז, ברלין ואפילו באי היוקרתי סן ברתלמי שבקריביים.

6. לא רק אוכל, גם טלוויזיה: מאז 2014 גרניט משמש כשופט בתוכנית "משחקי השף", הוביל את "מהפכה במטבח" והצטרף גם ל-"המסעדה הבאה".

7. גם כשחקן: מעבר לתוכניות הבישול, גרניט שיחק בתפקידי אורח בסדרות כמו מצולמים ו-לבד בבית.

8. ספר על הצלחת: כתב ספר בישול הנקרא "אוטואוכל: טעימה מירושלים", שמתאר את תרבות האכילה בעיר הולדתו, ירושלים.

9. השף של אל-על: עם שינוי המיתוג של חברת אל-על ב-2023, גרניט מונה לשף הרשמי של החברה, והביא את החתימה הקולינרית שלו גם לשמיים.

10. זוגיות מתוקשרת: היה בן זוג של אנה ארונוב, מה שמשך הרבה כותרות בעיתוני הרכילות. כיום נמצא במערכת יחסים עם לי בן חמו.