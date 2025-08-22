הרמטכ"ל אייל זמיר בסיור והערכת מצב בשומרון: "״המערכה מתמשכת, אנחנו מרחיבים את הפעילות בעזה בימים הקרובים, אנחנו מחויבים לפעול באחריות – דרוכים, ערוכים וחדים בקצה המבצעי"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב וסיור שטח בטול-כרם היום (ו׳) יחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף יקי דולף ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל היום בסיור בשומרון. (צילום: דו"צ)

הרמטכ״ל שוחח עם לוחמי ומפקדי חטיבת הצנחנים בגזרה, הביע הערכה על פועלם והדגיש כי תרומתם חיונית לשמירה על ביטחון התושבים. בנוסף, הרמטכ״ל ציין את הערכתו הרבה למפקד האוגדה אשר עתיד בקרוב לסיים את תפקידו ואמר כי תקופתו בתפקיד השפיעה בצורה יוצאת דופן על תמונת המצב המבצעית.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אנחנו פועלים בכלל הגזרות באחריות ובדריכות מתמדת – אין לנו את הזכות להרפות. אין גזרה שלא פעלתם בה בשנתיים האחרונות. המשימה ביהודה ושומרון ברורה – לסכל טרור ולהגן על ההתיישבות. כמו בכל הגזרות, אנחנו לא מחכים, אנחנו מסכלים איום לפני שהוא גדל. הטרור מכה דווקא במקום בו אינך מוכן, ולכן אנחנו מתאימים לכל גזרה את המענה המבצעי המדויק לה. המערכה מתמשכת, אנחנו מרחיבים את הפעילות בעזה. אנחנו מחויבים לפעול באחריות – דרוכים, ערוכים וחדים בקצה המבצעי.

הפעילות במחנות הפליטים היא יסודית ומשמעותית – אתם עוקרים את שורשי הטרור ומבטיחים שלא יוכלו לצמוח מחדש. אין היום מקום ביהודה ושומרון שאי אפשר להגיע אליו; להיות בכל מקום, בזמן הנכון כדי למנוע פיגועים ולהמשיך לאפשר חופש פעולה מבצעי.

אנחנו מתמקדים באיתור המחבלים בגזרת בנימין לאחר הפיגוע שאירע אתמול. אנחנו נמשיך לפעול במרחב במטרה לסכל טרור בכל צורה, ולהפעיל את כלל האמצעים המבצעיים והמודיעיניים עד ללכידת המחבלים״.

סיכום השבוע ביו"ש: 90 מבוקשים נעצרו והוחרמו נשקים רבים

בתוך כך, דובר צה"ל פרסם כי במהלך השבוע עצרו כוחות הביטחון 90 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול הטרור בגזרה. במקביל, נמשכים התחקורים והסריקות לאיתור המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין.

לוחמי יחידת דובדבן, בפעילות מסוערבת ובהכוונת שב”כ, עצרו בעומק ג’נין שבחטיבת מנשה, מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף.

בפעילויות נוספות, כוחות חטיבת עציון ולוחמי יחידת דובדבן עצרו במהלך השבוע שמונה מבוקשים החשודים בפעילות טרור.

במהלך הפעילויות נתפסו והוחרמו אמצעי לחימה, בהם שני אקדחים, נשק מסוג ׳נגב׳, נשק מסוג ׳M16׳, נשק ציידים ומספר מטענים מאולתרים.

בחטיבת אפרים נעצרו שני פעילי חמאס ואותרו עשרות אלפי כספי טרור שיועדו לפעילות טרור. במקביל, במבצע נרחב בשכם שבחטיבת שומרון, תוחקרו עשרות חשודים ונעצרו שמונה מבוקשים נוספים.

כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו על-ידי הכוחות, הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש”י ושב״כ.

כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות למען סיכול הטרור והגנה על ביטחון תושבי יהודה ושומרון.