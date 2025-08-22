הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב וסיור שטח בטול-כרם היום (ו׳) יחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף יקי דולף ומפקדים נוספים.
הרמטכ״ל שוחח עם לוחמי ומפקדי חטיבת הצנחנים בגזרה, הביע הערכה על פועלם והדגיש כי תרומתם חיונית לשמירה על ביטחון התושבים. בנוסף, הרמטכ״ל ציין את הערכתו הרבה למפקד האוגדה אשר עתיד בקרוב לסיים את תפקידו ואמר כי תקופתו בתפקיד השפיעה בצורה יוצאת דופן על תמונת המצב המבצעית.
מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אנחנו פועלים בכלל הגזרות באחריות ובדריכות מתמדת – אין לנו את הזכות להרפות. אין גזרה שלא פעלתם בה בשנתיים האחרונות. המשימה ביהודה ושומרון ברורה – לסכל טרור ולהגן על ההתיישבות. כמו בכל הגזרות, אנחנו לא מחכים, אנחנו מסכלים איום לפני שהוא גדל. הטרור מכה דווקא במקום בו אינך מוכן, ולכן אנחנו מתאימים לכל גזרה את המענה המבצעי המדויק לה. המערכה מתמשכת, אנחנו מרחיבים את הפעילות בעזה. אנחנו מחויבים לפעול באחריות – דרוכים, ערוכים וחדים בקצה המבצעי.
הפעילות במחנות הפליטים היא יסודית ומשמעותית – אתם עוקרים את שורשי הטרור ומבטיחים שלא יוכלו לצמוח מחדש. אין היום מקום ביהודה ושומרון שאי אפשר להגיע אליו; להיות בכל מקום, בזמן הנכון כדי למנוע פיגועים ולהמשיך לאפשר חופש פעולה מבצעי.
אנחנו מתמקדים באיתור המחבלים בגזרת בנימין לאחר הפיגוע שאירע אתמול. אנחנו נמשיך לפעול במרחב במטרה לסכל טרור בכל צורה, ולהפעיל את כלל האמצעים המבצעיים והמודיעיניים עד ללכידת המחבלים״.
סיכום השבוע ביו"ש: 90 מבוקשים נעצרו והוחרמו נשקים רבים
בתוך כך, דובר צה"ל פרסם כי במהלך השבוע עצרו כוחות הביטחון 90 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול הטרור בגזרה. במקביל, נמשכים התחקורים והסריקות לאיתור המחבל שביצע את הפיגוע סמוך ליישוב עדי עד בבנימין.
לוחמי יחידת דובדבן, בפעילות מסוערבת ובהכוונת שב”כ, עצרו בעומק ג’נין שבחטיבת מנשה, מחבל מרכזי מטובאס יחד עם פעיל טרור נוסף.
בפעילויות נוספות, כוחות חטיבת עציון ולוחמי יחידת דובדבן עצרו במהלך השבוע שמונה מבוקשים החשודים בפעילות טרור.
במהלך הפעילויות נתפסו והוחרמו אמצעי לחימה, בהם שני אקדחים, נשק מסוג ׳נגב׳, נשק מסוג ׳M16׳, נשק ציידים ומספר מטענים מאולתרים.
בחטיבת אפרים נעצרו שני פעילי חמאס ואותרו עשרות אלפי כספי טרור שיועדו לפעילות טרור. במקביל, במבצע נרחב בשכם שבחטיבת שומרון, תוחקרו עשרות חשודים ונעצרו שמונה מבוקשים נוספים.
כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו על-ידי הכוחות, הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש”י ושב״כ.
כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות למען סיכול הטרור והגנה על ביטחון תושבי יהודה ושומרון.
כבר 70 שנה ישראל עוקרת את "שורשי הטרור" הן ביו"ש והן בעזה ... אבל במציאות אין שום שנוי , הטרור חי ... בועט... ונושם ... יום יום , אל תמכרו לנו סיפורי סבתא ... כי כמו שאחרי 40 ו30 שנה גם אלקאידה וגם דאעש קיימים ... כך הטרור הפלסטיני ימשיך להתקיים , שום כח לא יעצור אותו וגם עם הסדר פולטי יקח עשרות שנים עד שהוא יעלם ...
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה...
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם את החטופים ... תקבלו אותם בשקיות שחורות (מי שימצא) ... ותזכורת לכל החסידים השוטים , דברי נתניהו לאולמרט : "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל" וזה על מלחמה מוצלחת , שנמשכה 3 שבועות עם 170 חללים ועלות של 10 מיליארד ש"ח אז מה צריך להגיד לראש ממשלה שאחראי על מלחמה שנמשכת 700 יום , עם 2,000 חללים , 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , אלפי קטועי גפיים , עשרות אלפי אזרחים חסרי דיור , וחובות של 350 מיליארד ....המשך 16:10 22.08.2025
