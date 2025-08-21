בעקבות התבטאויות של צעירים חרדים נושרים נגד הגיוס, הרשת בוערת. מי שמשיב להם בחריפות הוא אריאל מנשה, המעודד גיוס חרדים, ואומר: "אפס ערבות הדדית, 100% כפיות טובה 100% חילול השם"

בעקבות ההודעה אתמול (רביעי) על גיוס 60 אלף חיילי מילואים, לצד חסימות כבישים נרחבות על ידי חרדים מהפלג הירושלמי, עלתה הסערה סביב נושא הגיוס לצה"ל לשיא חדש. בכתבה ששודרה בערוץ 12, התראיינו שני צעירים חרדים שמסרבים להתגייס, ועוררו סערה כשטענו שהם לא יכולים להתגייס, כי יש להם "ביזנס בחו"ל". מי שהשיב להם בחריפות הוא אריאל מנשה, יו"ר פורום חרדים משתלבים, ופעיל חברתי שמקדם שילוב חרדים בחברה ובצבא. "אפס ערבות הדדית ו-100% חילול השם", מבהיר מנשה.

הראיונות השנויים במחלוקת של הצעירים החרדים

בכתבה בערוץ 12, התראיינו שני צעירים חרדים צעירים שמסרבים להתגייס, והם שיתפו בכעסם על ההשפעה של צווי הגיוס על חייהם. איתמר, בן 22, מפיק אירועים ויחצן, אמר: "בגללכם אני מפסיד ביזנס בחו"ל עוד חודש. כי אני עוד מעט מקבל צו. יש לי עסק. אני יושב בבית ומחכה ולא יודע מה יעלה בגורל העסק שלי. אני כועס על המדינה שבאו נטו להרוס חיים ולא באו לפתור. לא באים לפתור, באים להרוס חיים."

צעיר נוסף, יוני לוי, בן 19, הציג את עצמו כבעל אולפן הקלטות. לוי הסביר שהוא לא יכול להתגייס כי האישה עליה חלם כל חייו, ואיתה הוא רוצה להינשא, זו אישה ש"בראש שלה היא לא רוצה מישהו שהיה בצבא". הוא הוסיף אמירה מקוממת: "כשאני יושב ולומד, אפילו שעה גמרא ביום, זה בדיוק אותו דבר בזה שעכשיו אני מציל את העולם ומציל את מדינת ישראל".

הראיונות האלה, ששודרו בהקשר של חרדים "נושרים" שלא מתגייסים, עוררו סערה ברשתות החברתיות, שם רבים האשימו אותם בהשתמטות בזמן שחיילי מילואים נושאים בעול. התגובות ברשתות תקפו את האמירות שלהם, ואף התמקדו באמירה של "שעה גמרא ביום", מה שכידוע מתאפשר בשירות צבאי – בעיקר ביחידות החרדיות.

תגובתו החריפה של אריאל מנשה: "כפיות טובה מוחלטת"

אריאל מנשה, שמקדם שילוב חרדים בצבא ובחברה הישראלית, לא חסך במילים בתגובתו לראיונות. כמי ששירת בצה"ל בעצמו ושמכיר את המערכת מבפנים, הוא תקף את הצעירים בחומרה: "אפס ערבות הדדית ו-100% חילול השם. בחור שמעז לדבר על עסקים בחו"ל בזמן שלמילואימניקים סגרו את העסקים, שהוא בעצם בא בפנים גלויות ואומר: 'אני עובד, אני לא נמצא בישיבה', אה, הוא נמצא רק שעה בישיבה. 'ואני שם קצוץ על כל צה"ל ומדינת ישראל'. שעה תורה אפשר לקבל גם בצבא".

מנשה הוסיף ואמר: "עצם זה שהוא מעז לעשות את כל זה בפנים גלויות, זה כי אין הרתעה. זה כי צה"ל כבר שנים יודע על בחורים כאלה. שנים יודע על בחורים שלא נמצאים בישיבה, ועדיין הוא לא הולך ומגייס אותם לצבא. אתם יודעים מה התקלה הכי גדולה? התקלה הכי גדולה זה שאין אחד בסביבה שלו, שייתן לו סטירה ויגיד לו לטוס לצה"ל, כי כל מה שהוא עושה זה פשוט כפיות טובה. אפס ערבות הדדית 100% כפיות טובה 100% חילול השם".

מנשה, שפעיל חברתית בנושא, מדגיש כי שילוב חרדים בצבא אפשרי ואף רצוי, ומציין כי לימוד תורה יכול להתקיים גם במסגרת צבאית. הוא מבהיר: "שעה גמרא ביום לא רק שאתה תקבל בצבא, אתה תקבל גם יותר מזה. היום החרדים, כולל בחטיבת החשמונאים, שאני לא בטוח שתוכל להתקבל אליה, אני לא יודע עד כמה אתה חרדי כדי להתקבל לשם. יש שעה גמרא ביום, שלוש תפילות ביום, אוכל כשר למהדרין, מביאים רבנים שמוסרים שיעור תורה. ושוב אני אגיד, יותר משעה גמרא ביום. בחורים וחיילים גיבורים מסיימים שם מסכתות".

הדיון הציבורי סביב סוגיית הגיוס

האירועים האלה מדגישים את השסע העמוק בחברה סביב נושא הגיוס. בעוד חלקים מהציבור החרדי מתנגדים נחרצות, פעילים כמו מנשה קוראים לשילוב ושוויון בנטל. בציבור שאינו חרדי תוהים, כמה עוד סבבי לחימה וגיוסי מילואים יידרשו, כדי שאחיהם החרדים יצטרפו למערכה? מתי תהיה אחדות אמיתית בעם ישראל?