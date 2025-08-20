המאבק החרדי בגיוס. עשרות חרדים החלו לחסום במפתיע את הכבישים המרכזיים באזור המרכז. בבת אחת נחסמו רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, כביש 6 באזור מחלף באקה וכביש החוף (כביש 2) באזור מחלף נתניה וכביש 4 בצומת בית ליד (השרון).
באזור המרכז נרשמים עומסי תנועה כבדים ופקקים ארוכים. על פי הודעת הפלג הרשמית: "מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים בו זמנית את הצירים הגדולים במדינה: כביש 6, כביש 2, כביש 1 וכביש 4".
החסימות נוצרו במפתיע לאחר תרגיל הטעייה של הפלג הירושלמי, לפיו הודיעו כי הם מתכננים הערב הפגנת ענק מחוץ לכלא 10 בבית ליד. במקום זאת, הם הפנו את האוטובוסים למקום אחר.
חסימות באיזור המרכז
מדוברות המשטרה נמסר כי בשל התקהלות אסורה, רח' ז'בוטינסקי בבני ברק סגור לכל אורכו, מצומת בן גוריון ועד צומת גהה.
שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות.
ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות ולנסוע בדרכים חלופיות.
חסימות בכביש 6
עוד נמסר כי שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה פועלים כעת בכביש 6 במחלף באקה לאחר קבלת דיווחים על 2 אוטובוסים עם חרדים שירדו במחלף וחוסמים את הצומת .
השוטרים כאמור בדרכם כעת לטפל באירוע במקום על מנת להחזיר את התנועה לסדרה.
חסימות באיזור נתניה
מדוברות המשטרה במחוז חוף נמסר כי בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. מפרי הסדר חוסמים את הכביש שסגור ל-2 הכיוונים.
בנוסף בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4 צומת השרון (בית ליד). מפרי הסדר חוסמים את הצומת בכל הכיוונים.
שוטרי משטרת התנועה הארצית מבצעים הכוונת תנועה.
אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת.
משטרת ישראל מדגישה כי היא רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
יין קפריסין
יש להחרים את האוטובוסים.18:27 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביבי
הכי פשוט זה להפסיק קצבאות והטבות ובא לציון גואל18:34 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צוריאל
צריך לעזור להם לעזוב את הארץ הם מיותרים פה או לשלוח אותם לעזה לבני בריתם.18:34 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כחול עמוק
על מה מפגינים? על "הזכות" לא להתגייס? מתי כבר תבינו שהשתנו סדר עולם לאחר ה-7.10, ולא ייתכן שאם חילונית/מסורתית/דתיה-לאומית לא תישן בלילה, ואם חרדית כן. צריך עשרת אלפים חיילים. אותי...
על מה מפגינים? על "הזכות" לא להתגייס? מתי כבר תבינו שהשתנו סדר עולם לאחר ה-7.10, ולא ייתכן שאם חילונית/מסורתית/דתיה-לאומית לא תישן בלילה, ואם חרדית כן. צריך עשרת אלפים חיילים. אותי לא שאלו שהתגייסתי אם מתאים לי ולא התאימו את הצבא עבורי, ולכן אין שום סיבה שיעשו כך לגבי החרדים. אני גם לא מקבל קצבאות כמו בבורדל, אלא לומד ועובד, כי אין לי ברירה. ברגע שלחרדים לא תהיה ברירה, גם הם יתגייסוהמשך 18:32 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה,...
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה, אין פתרון הולם לאלימות החרדית הפחדנית, וזכותם של הנוהגים, לתגובה מקבילה (הברורה, אך אסור עלי לציינה, מטעמי "הסתה"). בטוח, כי ה"גיבורים" יפסיקו סו"ס את השתוללותם הפחדנית. ועוד דרך בדוקה : התזה, בשפריצר פשוט, של מים אדומים, מכילי חומר מבהמות "קצרות רגליים". כל נפגע מפרעות החריידים שליט"א, ז כ א י לכך !!!! : אינו אלים, אך אפטיבי מוכח, בעליל - עבד נהדר אצל הצלבנים, נגד המוסלמים חביבי החרדים.המשך 18:31 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל
לא צריך להתעמת איתם ומנהיגיהם הגיבורים פשוט לסלק עטינים ואז יצטרכו לפרנס את עצמם ולהפסיק לינוק מהקופה הציבורית18:38 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביבי
הכי פשוט זה להפסיק קצבאות והטבות ובא לציון גואל18:34 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צוריאל
צריך לעזור להם לעזוב את הארץ הם מיותרים פה או לשלוח אותם לעזה לבני בריתם.18:34 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כחול עמוק
על מה מפגינים? על "הזכות" לא להתגייס? מתי כבר תבינו שהשתנו סדר עולם לאחר ה-7.10, ולא ייתכן שאם חילונית/מסורתית/דתיה-לאומית לא תישן בלילה, ואם חרדית כן. צריך עשרת אלפים חיילים. אותי...
על מה מפגינים? על "הזכות" לא להתגייס? מתי כבר תבינו שהשתנו סדר עולם לאחר ה-7.10, ולא ייתכן שאם חילונית/מסורתית/דתיה-לאומית לא תישן בלילה, ואם חרדית כן. צריך עשרת אלפים חיילים. אותי לא שאלו שהתגייסתי אם מתאים לי ולא התאימו את הצבא עבורי, ולכן אין שום סיבה שיעשו כך לגבי החרדים. אני גם לא מקבל קצבאות כמו בבורדל, אלא לומד ועובד, כי אין לי ברירה. ברגע שלחרדים לא תהיה ברירה, גם הם יתגייסוהמשך 18:32 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה,...
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה, אין פתרון הולם לאלימות החרדית הפחדנית, וזכותם של הנוהגים, לתגובה מקבילה (הברורה, אך אסור עלי לציינה, מטעמי "הסתה"). בטוח, כי ה"גיבורים" יפסיקו סו"ס את השתוללותם הפחדנית. ועוד דרך בדוקה : התזה, בשפריצר פשוט, של מים אדומים, מכילי חומר מבהמות "קצרות רגליים". כל נפגע מפרעות החריידים שליט"א, ז כ א י לכך !!!! : אינו אלים, אך אפטיבי מוכח, בעליל - עבד נהדר אצל הצלבנים, נגד המוסלמים חביבי החרדים.המשך 18:31 20.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר