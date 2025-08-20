ללא הודעה מראש החלו הפגנות חרדים במספר מקומות בו זמנית ברחבי הארץ: באיזור צומת גהה, בכביש 6 ובאיזור מחלף נתניה בכביש 2.

המאבק החרדי בגיוס. עשרות חרדים החלו לחסום במפתיע את הכבישים המרכזיים באזור המרכז. בבת אחת נחסמו רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, כביש 6 באזור מחלף באקה וכביש החוף (כביש 2) באזור מחלף נתניה וכביש 4 בצומת בית ליד (השרון).

באזור המרכז נרשמים עומסי תנועה כבדים ופקקים ארוכים. על פי הודעת הפלג הרשמית: "מפגיני הפלג הירושלמי חוסמים בו זמנית את הצירים הגדולים במדינה: כביש 6, כביש 2, כביש 1 וכביש 4".

החסימות נוצרו במפתיע לאחר תרגיל הטעייה של הפלג הירושלמי, לפיו הודיעו כי הם מתכננים הערב הפגנת ענק מחוץ לכלא 10 בבית ליד. במקום זאת, הם הפנו את האוטובוסים למקום אחר.

חסימות באיזור המרכז

מדוברות המשטרה נמסר כי בשל התקהלות אסורה, רח' ז'בוטינסקי בבני ברק סגור לכל אורכו, מצומת בן גוריון ועד צומת גהה.

שוטרים נמצאים במקום על מנת לפזר את ההתקהלות ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות.

ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות ולנסוע בדרכים חלופיות.

חסימות בכביש 6

עוד נמסר כי שוטרי מחוז חוף ממרחב מנשה פועלים כעת בכביש 6 במחלף באקה לאחר קבלת דיווחים על 2 אוטובוסים עם חרדים שירדו במחלף וחוסמים את הצומת .

השוטרים כאמור בדרכם כעת לטפל באירוע במקום על מנת להחזיר את התנועה לסדרה.

חסימות באיזור נתניה

מדוברות המשטרה במחוז חוף נמסר כי בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. מפרי הסדר חוסמים את הכביש שסגור ל-2 הכיוונים.

בנוסף בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4 צומת השרון (בית ליד). מפרי הסדר חוסמים את הצומת בכל הכיוונים.

שוטרי משטרת התנועה הארצית מבצעים הכוונת תנועה.

אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת.

משטרת ישראל מדגישה כי היא רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור.