כ-60 אלף צווי מילואים הוצאו הבוקר למשרתים, ו-20 אלף אנשי מילואים שכבר גויסו קיבלו הודעה על הארכת הצו הנוכחי שלהם, זאת לקראת הפעילות של צה"ל לכיבוש העיר עזה

יום אחרי אישור תכנית התקיפה בעיר עזה, בצה"ל אישר כעת (רביעי) כי במסגרת ההערכות לשלב הבא במבצע "מרכבות גדעון" הוצאו הבוקר כ-60 אלף צווי מילואים. בנוסף, 20 אלף אנשי מילואים שגויסו יקבלו הודעה על הארכת הצו הנוכחי.

לפי הודעת דובר צה"ל, "ההחלטה בנושא המילואים התקבלה לאחר דיונים מעמיקים על מסגרת הסד״כ הדרושה להמשך הלחימה ואושרה על ידי שר הביטחון לאחר שהוצגו בפניו כלל המשמעויות".

עוד נמסר כי "צה״ל מוקיר את משרתי המילואים, מביע הערכה לתרומתם לביטחון המדינה וימשיך לפעול להבטחת תנאי שירות ראויים ולחלוקת עומסים מיטבית".

עוד באותו נושא המכה שתשנה את פני המלחמה: 5 אוגדות של צה"ל נכנסות לעזה 09:58 | גיא עזרא 5 0 😀 👏

כאמור, אמש שר הביטחון קיים דיון עם הרמטכ"ל וצוות הפיקוד הבכיר של הצבא, שבה אושרה תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה. על פי ההיערכות, התמרון יתבצע באמצעות חמש אוגדות, 12 צוותי קרב חטיבתיים, וחטיבות מרחביות נוספות מאוגדת עזה.

כוחות צה"ל כבר פועלים בשטח, כשחטיבת גבעתי נכנסה לפעולה לאחרונה לצד חטיבת הנח"ל וחטיבה 7, הפועלות במרחבים הסמוכים לעיר עזה, כדוגמת שכונות סג'עייה וזייתון. כוחות אלו פועלים כעת תחת אוגדות 99 ו-162. שאר האוגדות שייקחו חלק בפעולה הן אוגדות סדירות. לקראת הפעולה, יוקמו בתי חולים שדה בסיוע ארגונים בינלאומיים, ויוגדלו מרחבי הסיוע הקיימים.

"המטרה היא להכריע את חמאס", נמסר מצה"ל, תוך הדגשה כי זוהי המטרה העליונה, ולשם כך פועלים הכוחות כדי להתקרב ככל הניתן להכרעת הארגון, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. לפי הערכות הצבא, לחמאס נותרו שתי חטיבות לחימה פעילות מתוך חמש: חטיבת עזה וחלק מחטיבת מחנות המרכז.