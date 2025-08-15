המאבק בטרור ביהודה ושומרון: 5 מבוקשים נעצרו בכפר דומא לאחר שהניפו דגלי חמאס וקראו קריאות הסתה במהלך לוויה שהתקיימה בכפר.
כאמור, גל המעצרים מגיע לאחר שביום חמישי האחרון, התקיימה לוויה בכפר דומא שבחטיבת שומרון בה הונפו דגלי תנועת הטרור חמאס וקראו קריאות מסיתות לתמיכה בחמאס.
אמש, בעבודה מהירה של אגף המודיעין בפיקוד המרכז, לוחמי מג״ב איו״ש וכוחות צה״ל מהחטיבה המרחבית עצרו חמישה חשודים בקריאות הסתה ותמיכה בארגון הטרור חמאס, וביצעו שיחות אזהרה ליותר 20 מהמשתתפים בתהלוכה. כמו כן, 45 חשודים קיבלו הודעת הרתעה ואזהרה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים