הבית הלבן צפוי להניח בקרוב בפני נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, תוכנית כוללת לסיום המלחמה בעזה. ההשראה לתוכנית הזאת? מודל השליטה של ישראל ביהודה ושומרון.

לפי דיווח, השליח אמריקני המיוחד, סטיב ויטקוף הביע תמיכה בהצעה שנדונה בין וושינגטון ומוסקבה, ולפיה רוסיה תמשיך להחזיק בשליטה צבאית וכלכלית בשטחים שכבשה באוקראינה, אך מבלי לבצע סיפוח רשמי.

על פי המתווה, גבולותיה הרשמיים של אוקראינה יישארו כפי שהיו "על הנייר", והסדר זה יעקוף את החוק האוקראיני האוסר על ויתור על שטחים.

הדיווח עורר סערה פוליטית ותקשורתית: מתנגדי הרעיון טוענים כי מדובר למעשה בהכשרת הכיבוש הרוסי והפיכתו למציאות קבועה, בעוד תומכיו מציגים אותו כפשרה ריאלית שיכולה לשים קץ למלחמה המדממת.

גם מהבית הלבן והגם מהקרמלין לא נמסרו עד כה תגובות בנושא, כאשר גם השלטונות באוקראינה שומרים עד כה על שתיקה.