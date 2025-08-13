צרפת, גרמניה ובריטניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להפעיל מחדש את הסנקציות על איראן, במידה וטהרן לא תחזור למו"מ על תכנית הגרעים שלה עד סוף חודש אוגוסט

האיום האיראני: צרפת, גרמניה ובריטניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להפעיל מחדש את הסנקציות על איראן, זאת במידה וטהרן לא תחזור למו"מ על תכנית הגרעין שלה עד סוף חודש אוגוסט. כך דווח הלילה (רביעי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.

לפי הדיווח, 3 המדינות – הידועות יחד כ-E3 – פנו במכתב למזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ולמועצת הביטחון, בו אמרו כי ישתמשו במנגנון ה"סנאפבק" לחידוש הסנקציות על איראן באופן מיידי. עוד נאמר כי הציעו לאיראן "הארכה" כדי להימנע מחידוש הסנקציות – אך הצעתם "נותרה ללא מענה" מצד טהרן. על המכתב חתומים שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו, שר החוץ הגרמני יוהאן ואדפול ושר החוץ הבריטי דייוויד לאמי.

כזכור, צרפת, גרמניה ובריטניה היו חתומות על הסכם הגרעין המקורי עם איראן, לצד רוסיה, סין, וארה"ב – שפרשה מההסכם ב-2018. על פי ההסכם, איראן תקבל הקלה בסנקציות בתמורה למגבלות משמעותיות על תכנית הגרעין שלה – אך מאז נרשמו דיווחים רבים על הפרות תנאי ההסכם מצד איראן. תוקף הסנקציות של האו"ם עתיד לפוג ב-18 באוקטובר, אלא אם כן אחת מהמדינות שנותרו בהסכם תפעיל את ה"סנאפבק" – כפי ששלושת המדינות האירופיות מאיימות לעשות עכשיו.